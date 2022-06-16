На первом заседании Национального курултая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переименовании Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Глава государства сообщил, что от некоторых граждан звучало мнение о том, что на референдум должны были вынести также вопрос о переименовании Казахстана.

«Я думаю, что это неправильно. Слово «стан» в названии «Казахстан» они считают чуждым для азиатских стран понятием. Это тоже нелогично. Стоит только вспомнить, что в Центральной Азии наряду с нами есть Пакистан, Индия (Үндістан), Афганистан и многие другие», – сказал Президент.

Он сообщил, что за 30 лет подписано множество международных договоров от имени независимого Казахстана.

«Мы установили наши государственные границы. В этом случае изменение названия государства было бы безответственным решением», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.