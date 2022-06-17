Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме высказался о признании Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), передает Kazpravda.kz.

«Разные мнения, общество у нас открытое. Современное международное право – это устав ООН. Но два принципа ООН пришли в противоречие – это целостность государства и право нации на самоопределение. И коль скоро эти принципы противоречат друг другу, есть разные трактовки», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Если право нации на самоопределение будет реализовано, то на земле возникнет более 500 государств, и будет хаос, отметил он.

«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных объединений, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», – сказал Глава государства.