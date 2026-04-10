Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения ученых, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: А.Аманжолова

Недавно в США один из судов вынес решение, согласно которому алгоритмы определенных интернет-платформ признаны как причиняющие вред детям инструменты, провоцирующие у них психологическую зависимость.

Поэтому, по словам Президента, нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам. Это уже факт, не нуждающийся в дополнительном изучении и доказательстве.

«Укрепление института семьи, школьной системы по сути зиждется на привитии детям культуры чтения. Так, во всяком случае, должно быть. Вопреки пессимистическим рассуждениям книги не утратили своего значения как источник знаний, и даже в качестве наставника. Говорят, что каждая прочитанная книга – это прожитая жизнь. Хорошо известно, что книги наилучшим образом развивают когнитивные способности, расширяют кругозор, укрепляют уверенность людей в собственных силах», - подчеркнул Глава государства.

Совсем скоро Казахстан во второй раз отметит Национальный день книги. Эта очень востребованная общественная инициатива должна быть подкреплена грамотно выстроенной издательской работой в стране, в том числе с изданием актуальных, полезных художественных произведений зарубежных авторов.