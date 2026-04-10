Токаев высказался о соцсетях для детей и культуре чтения

Айман Аманжолова
Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения ученых, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Недавно в США один из судов вынес решение, согласно которому алгоритмы определенных интернет-платформ признаны как причиняющие вред детям инструменты, провоцирующие у них психологическую зависимость.

Поэтому, по словам Президента, нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам. Это уже факт, не нуждающийся в дополнительном изучении и доказательстве.

«Укрепление института семьи, школьной системы по сути зиждется на привитии детям культуры чтения. Так, во всяком случае, должно быть. Вопреки пессимистическим рассуждениям книги не утратили своего значения как источник знаний, и даже в качестве наставника.  Говорят, что каждая прочитанная книга – это прожитая жизнь. Хорошо известно, что книги наилучшим образом развивают когнитивные способности, расширяют кругозор, укрепляют уверенность людей в собственных силах», - подчеркнул Глава государства.

Совсем скоро Казахстан во второй раз отметит Национальный день книги. Эта очень востребованная общественная инициатива должна быть подкреплена грамотно выстроенной издательской работой в стране, в том числе с изданием актуальных, полезных художественных произведений зарубежных авторов.

«Культура чтения должна стать неотъемлемой частью нашего культурного кода, одной из граней высокого качества нации. Считаю, что наши ученые обязаны внести свой весомый вклад в это дело», - сказал Президент.

