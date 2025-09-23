Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, принял участие в работе Круглого стола с участием представителей американского бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Как подчеркнул Глава государства в своем выступлении, расширенное стратегическое партнерство Казахстана и Соединенных Штатов поступательно развивается.

– Мы считаем США важным стратегическим партнером и подтверждаем нашу приверженность дальнейшему развитию многогранного сотрудничества. Я рад, что Соединенные Штаты также разделяют этот стратегический подход, который был подтвержден в ходе нашего разговора с Президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. Сегодня мы провели еще одну содержательную беседу с Президентом Трампом, за что я ему очень признателен. Казахстан высоко оценивает лидерство Президента Трампа в продвижении прагматичной дипломатии и содействии мирному урегулированию острых конфликтов от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки. Его конструктивная позиция и акцент на достижение конкретных результатов способствуют снижению напряженности и развитию диалога в условиях растущей глобальной поляризации. Столь решительные и ориентированные на результат усилия достойны широкого международного признания. На наш взгляд, эти усилия должны быть доведены до сведения государств – членов ООН в ходе завтрашних Общих дебатов. Соединенные Штаты, вложившие более 100 млрд долларов, является крупнейшим инвестором экономики Казахстана. Мы искренне гордимся достижениями в нашем экономическом взаимодействии. В настоящее время в нашей стране успешно работают более 630 американских компаний. Среди них такие известные бренды, как Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec, Citibank, – сказал Президент.

Далее было отмечено, что Казахстан, будучи региональной экономической державой, готов играть ведущую роль в содействии инвестициям и расширении присутствия американского бизнеса в Центральной Азии. Новый импульс этим усилиям может придать продолжение сотрудничества в рамках форматов C5+ и B5+.

Глава государства проинформировал участников круглого стола о реализации курса экономических и политических реформ.

– Казахстан поставил перед собой четкую цель: построить экономику, основанную на знаниях и инновациях, при этом делая ставку на цифровую трансформацию. Экономика нашей страны играет ключевую роль в развитии региона. Американский бизнес внес существенный вклад в достижение Казахстаном этого важного рубежа. За первые восемь месяцев этого года рост нашей экономики составил 6,5%. Мы намерены поддерживать высокие темпы развития, проводя масштабные политические и экономические реформы, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, реализуемая стратегия нацелена на повышение привлекательности Казахстана для прямых иностранных инвестиций. Президент перечислил ключевые направления дальнейшего экономического и инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и США.

Первым приоритетом Глава государства назвал энергетический сектор, который уже давно является краеугольным камнем двустороннего сотрудничества.

– Мы признаем и высоко оцениваем крупные и успешные инвестиции Chevron и ExxonMobil за последние 30 лет. Несмотря на все потрясения в региональной геополитике, их присутствие в нашей стране никогда не ставилось под сомнение. Ваша деятельность в Казахстане сыграла очень позитивную роль в модернизации нашей экономики, внедрении передовых технологий и повышении устойчивости и мощности нашего экономического потенциала. Мы по-прежнему привержены конструктивному сотрудничеству с нашими американскими партнерами на нефтяных месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, стремимся к тому, чтобы наше партнерство и в дальнейшем приносило справедливые и взаимовыгодные результаты. Казахстан нацелен на диверсификацию своих энергетических экспортных маршрутов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В данном контексте Глава государства подчеркнул важность участия американских энергетических компаний в реализации этой стратегически важной задачи.

Он также указал на необходимость изучения новых возможностей в области геологоразведки и расширения существующих проектов, а также добычи и переработки урана. Казахстан обеспечивает около 40% потребностей мирового рынка в уране, при этом порядка 24% американского импорта этого материала приходится на нашу страну.

– Кроме того, в соответствии с приоритетами США в области энергетики мы также продвигаем чистые, эффективные и экологически безопасные энергетические решения на основе угля, на который приходится более 70% генерации энергии в Казахстане. Обладая одними из крупнейших в мире запасов угля, мы разделяем подход США, рассматривающий его как надежный и безопасный источник энергии, по крайней мере, в обозримом будущем. Наша энергетическая стратегия основана на четырех компонентах: нефти, газе, угле и уране. И мы намерены твердо придерживаться этого принципа, – отметил Глава государства.

Вторым приоритетом в речи были названы критически важные сырьевые материалы. Президент напомнил, что Казахстан обладает значительными запасами меди, вольфрама, свинца, цинка, лития, графита и других полезных ископаемых, которые приобретают все большее значение для высокотехнологичной индустрии.

– Мы успешно создали благоприятную для инвесторов юрисдикцию в горнодобывающей отрасли, подкрепленную прозрачным и всеобъемлющим законодательством. Казахстанский горнодобывающий сектор уже привлек такие крупные компании, как Ivanhoe, Rio Tinto, Anglo Teck и Fortescuе, – заявил Глава государства.

Далее в выступлении были отмечены широкие возможности сектора транспорта и логистики. Большие перспективы открывает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

– Мы высоко ценим ключевую роль Wabtec в продвижении нашей машиностроительной отрасли и железнодорожного транспорта. В партнерстве с этой компанией Казахстан строит как физические сети, так и интеллектуальные, интегрированные транспортные коридоры, функционирующие на основе данных. Сегодня мы стали свидетелями подписания нового соглашения с Wabtec на сумму более 4 млрд долларов, которое существенно укрепит наше сотрудничество с США в сфере транспорта. Флагманские авиакомпании Air Astana и SCAT активно эксплуатируют самолеты Boeing, которые составляют основу нашего парка гражданской авиации. Мы работаем над расширением сотрудничества с Boeing и надеемся получить дополнительные новые самолеты в ближайшие годы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Следующим приоритетом был назван агропромышленный комплекс. По мнению Президента, американских партнеров должны заинтересовать возможности Казахстана, занимающего шестое место в мире по площади пахотных земель и входящего в десятку крупнейших экспортеров зерна.

– Приглашаем американские компании принять участие в реализации сельскохозяйственного потенциала Казахстана. Мы приветствуем планы PepsiCo и Mars по созданию современных экспортно ориентированных заводов. Эти проекты усилят экспортный потенциал Казахстана и дадут возможность нашей продукции выйти на новые региональные рынки. Для дальнейшего укрепления нашего партнерства мы предлагаем создать совместную Агроинновационную программу, направленную на развитие устойчивого сельского хозяйства, управление водными ресурсами и цифровизацию сельского хозяйства, – отметил Глава государства.

Пятым приоритетом в выступлении была обозначена цифровая трансформация. Касым-Жомарт Токаев напомнил о планах Казахстана стать в течение ближайших трех лет полностью цифровым государством и ведущим IT-хабом Евразии в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

По словам Президента, активное участие в экосистеме Казахстана таких глобальных технологических лидеров, как Nvidia, Amazon, Starlink и Microsoft, свидетельствует о значительном потенциале нашей страны. Наиболее перспективными сферами взаимодействия, по его мнению, могут стать цифровые активы, Индустрия 4.0, искусственный интеллект и решения для «умных городов».

Говоря о финансовом секторе, Глава государства проинформировал участников круглого стола о потенциале Международного финансового центра «Астана», в котором зарегистрированы более 4200 компаний из более чем 80 стран, в том числе более 60 американских.

Седьмым приоритетом Касым-Жомарт Токаев считает развитие человеческого потенциала.

– Казахстан постепенно превращается в региональный академический и научно-исследовательский хаб. Сегодня в нашей стране открыто 33 филиала зарубежных университетов, в числе которых такие ведущие американские вузы, как Университет Аризоны, Колорадская школа горного дела, Университет Дьюка, Университет штата Пенсильвания, Университет Миннесоты и Нью-Йоркская киноакадемия, – сообщил Президент.

Он также рассказал, что сегодня более 800 стипендиатов программы «Болашак» получают образование в США – в Гарварде, Массачусетском технологическом институте, Стэнфорде, Чикаго и других престижных учебных заведениях.

В данном контексте Глава государства предложил расширить совместные проекты с американскими университетами и исследовательскими центрами, направленные на формирование нового поколения лидеров.

Президент затронул и вопросы поддержки культуры со стороны бизнеса.

– Сегодня я с большим удовольствием узнал о решении Смитсоновского института учредить Фонд культурного наследия Казахстана, который будет заниматься сохранением, изучением и продвижением на мировой арене богатого наследия нашей страны. Мы особенно благодарны председателю совета директоров Chevron г-ну Майклу Уирту за активную поддержку этой важной инициативы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал развитие и укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами долгосрочным приоритетом внешней политики нашей страны.

– Казахстан расположен в географически чувствительной части мира. Наши стратегические цели, включая сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, остаются неизменными. Наш народ искренне признателен за то, что США одними из первых в мире признали нашу независимость и неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Наша приверженность глубоким политическим и экономическим реформам, прозрачности и политике благоприятствования инвестициям гарантирует американским компаниям равные условия ведения бизнеса в Казахстане и дает им возможность оставаться нашими надежными и долгосрочными партнерами, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На заседании круглого стола также выступили президент Торговой палаты США Сюзанн Кларк, председатель совета директоров Chevron Майкл Уирт, заместитель министра торговли США Уильям Киммит, исполняющий обязанности заместителя Государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Томас Лерстен, вице-президент компании NVIDIA по глобальным инициативам в сфере искусственного интеллекта Калиста Рэдмонд, глобальный председатель совета директоров Boston Consulting Group Ричард Лессер, управляющий директор, глава глобального направления по суверенным рейтингам и рейтингам многосторонних финансовых институтов S&P Global Роберто Сифон-Аревало, президент ExxonMobil Upstream Company Дэн Амман, главный исполнительный директор LanzaJet Джимми Самарцис, вице-президент компании The Boeing Лэндон Лумис, главный исполнительный директор Ashmore Group Марк Кумбс, заместитель председателя и главный директор по персоналу и корпоративным вопросам Visa Келли Тулье, основатель и исполнительный сопредседатель совета директоров Ivanhoe Mines Ltd. Роберт Фридланд, президент Колорадской школы горного дела Пол Джонсон, руководитель направления по образованию и государственным программам GTM, OpenAI Кевин Миллс, главный административный директор Mastercard Ричард Верма, президент Shell USA Колетт Хёрстиус, президент и главный исполнительный директор Honeywell Process Automation Джеймс Массо, руководитель глобального потребительского направления Amazon Kuiper Лиза Скалпоне.