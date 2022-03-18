Глава государства принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о криминогенной обстановке в стране, а также о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий, установлении и привлечении к ответственности виновных лиц.

Согласно представленным Президенту данным, в производстве находится 2 988 уголовных дел, с обвинительным актом окончены 188 дел, из которых 166 направлены в суд. Одновременно проводится работа по изъятию из незаконного оборота похищенного оружия.

Наряду с этим Глава государства был ознакомлен с мерами по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. В частности, по пересмотру системы оценки работы полиции, дебюрократизации, оптимизации процесса досудебного производства, а также по обеспечению законности и усилению защиты прав граждан.

Марат Ахметжанов рассказал о новых подходах к реализации антикоррупционной политики, повышении эффективности работы с кадрами, обеспечении принципа меритократии и прозрачности процессов за счет цифровизации.

Кроме того, Касым-Жомарта Токаева проинформировали о модернизации уголовно-исполнительной системы, улучшении правового положения и условий содержания осужденных и их ресоциализации.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка в стране, качественный переход к сервисной модели работы органов внутренних дел.