Только вперед!

Все началось с химзавода

История Алги тесно связана с химическим заводом им. Кирова, который на протяжении десятилетий был сердцем города. Именно вокруг предприятия в 1930-е годы начал расти город: строились дома, открывались школы, больница, детсады, работать на заводе приезжали специалисты со всей страны. В 1933 году здесь был запущен один из первых крупных химических комбинатов Казахстана. Завод выпускал преципитат, кремнефторис­тый натрий и серную кислоту и долгие годы обеспечивал работой тысячи жителей.

Но после закрытия предприя­тия в 1992 году перед Алгой поя­вились новые вызовы. Вместе с экономическими трудностями город получил и сложное наследие промышленной эпохи. На территории бывшего химзавода, площадь которой состав­ляет 347 га, остались производственные здания, часть которых требует­ восстановления или демонтажа, а также накопленные отходы. Решение этих вопросов остается одной из важных задач. В акимате Алгинского района пояс­нили, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, предусматривающая очистку территории от опасных и производственных отходов, а также проведение работ по их безопасному размещению. Эти меры направлены на снижение экологических рисков и улучшение состояния бывшей промышленной площадки.

Вместе с тем территория химзавода постепенно получает новое назначение. Сегодня часть земель используется действующими предприятиями, среди которых ТОО «Алга Жылу», «Неохим», «Энергосистема» и другие. Кроме того, на этой площадке реализуется новый инвестиционный проект – строительство цемент­ного завода ТОО «AqtobeCem». Предприятие мощностью до 2 млн тонн продукции в год станет одним из новых промышленных объектов Алгинского района, создаст более 500 рабочих мест и даст дополнительный импульс развитию промышленности.

От старых домов до новых скверов

За последние годы Алга заметно преобразилась: в городе обновляются улицы, приводятся­ в порядок дворы, появляются новые общественные пространства. Заезжая сюда, прежде всего обращаешь внимание на зелень, чистые улицы и аккуратные дома. Спокойный ритм жизни создает ощущение небольшого уютного города, хотя сегодня в нем проживают почти 23 тыс. человек.

В Алге значительную часть застройки составляют многоквартирные дома. Всего их насчитывается 95. За последние три года жилищный фонд пополнился четырьмя многоэтажками, построенными в рамках государственной программы «Нұрлы жер». Новые квартиры получили жители, стоящие в очереди на жилье.

Кроме того, в городе продол­жается развитие частной застройки, появляются новые жилые массивы. Одним из факторов привлекательности Алги остается ее расположение: до областного центра отсюда можно добраться примерно за 45 минут, а более доступная стоимость жилья по сравнению с Актобе позволяет многим выбирать спокойную городскую среду рядом с крупным центром. Показатель роста – появление в последние годы нового, пятого микрорайона.

При этом значительная часть многоквартирных домов Алги имеет солидный возраст. Большинство построено еще в конце 1950-х годов, поэтому сегодня особое внимание уделяется обновлению жилищного фонда. В домах ремонтируют кровли и фасады, приводят в порядок подъезды, подвальные помещения и инженерные коммуникации. Работы проводятся в рамках программы модернизации и капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Ее особенность заключается в том, что решение о необходимых работах принимают сами жители: собственники определяют перечень ремонта, подают заявку на участие в программе, а после выполнения работ оплачивают расходы в рассрочку в течение 15 лет по льготной ставке 0,1% годовых.

По словам руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алгинского района Куандыка Усенгалиева, с 2021 года капитальный ремонт проведен в 30 многоквартирных домах, еще в десяти зданиях работы продолжаются.

– В основном жители обращаются по вопросам ремонта кровли, подвальных помещений и замены инженерных коммуникаций. После обновления домов стараемся уделять внимание и прилегающим территориям. Так, по решению акимата района во дворах устанавливаем детские и спортивные площадки, создаем более комфортные условия для жителей, – отмечает Куандык Усенгалиев.

Один из домов, который получил обновление, – четырехэтажка № 21 по ул. Байтурсынова. Здание 1958 года постройки отремонтировали в июне этого года. Здесь заменили кровлю, обновили фасад, привели в порядок инженерные сети и электрическое оборудование в подвальном помещении.

Жительница дома Гуляим Тапае­ва рассказывает, что больше всего жители ждали ремонта крыши.

– Главной проблемой была именно кровля. В дождь вода заливала квартиры до первых этажей. Я живу на четвертом этаже, поэтому особенно переживала за состояние квартиры. Сейчас крышу заменили, стало намного спокойнее. На подъездных дверях установили домофоны, стало чище и безопаснее. Хорошо, что существуют такие программы, благодаря которым ремонт можно сделать в рассрочку, – говорит Гуляим.

Изменения в городе заметны не только по состоянию домов. Еще одна особенность Алги – большое количество детских и спортивных площадок, которые появляются во дворах, рядом с жилыми кварталами и в зонах отдыха. Стараются создавать условия для жителей разных возрастов: дети проводят время на игровых площадках, а взрослые могут заниматься спортом или просто гулять на свежем воздухе.

Одним из таких мест стал новый сквер «Тәуелсіздік». Его открытие стало заметным событием для города: бывший пустырь превратился в благоустроенное пространство, куда жители приходят отдохнуть после работы, встретиться с друзьями или погулять с детьми.

На территории площадью 0,5 га появились пешеходные дорожки, освещение, цветники. Высадили 50 сосен, которые со временем сформируют новую зеленую зону и сделают пространство еще уютнее.

В сквере встречаем местного жителя Сагынгали Кариева. Аксакал с книгой в руках расположился на скамейке и рассказывает, что теперь часто приходит сюда провести время.

– Здесь чисто, спокойно, всегда можно встретить знакомых. Раньше таких мест для отдыха было меньше, а сейчас можно выйти из дома и в любом сквере провести время на свежем воздухе, – делится он.

Инвестиции в качество жизни

Вместе с обновлением городской среды в Алге создаются новые возможности для досуга и развития жителей. Одним из таких объектов станет физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого уже завершено. После его открытия у горожан впервые появится возможность заниматься плаванием в городском бассейне.

Новый комплекс рассчитан на одновременное посещение до 150 человек. Предусмотрены универсальный спортивный зал, футбольное поле и 25-метровый бассейн. Теперь тренировки и занятия спортом можно будет проводить круглый год независимо от погоды и времени года.

При этом в Алге уделяют внимание и сохранению мест, которые десятилетиями остаются частью городской истории. Один из таких символов – районный Дом культуры. За годы его существования в его стенах проходили концерты, праздничные мероприятия, встречи жителей и выступления творческих коллективов.

После капитального ремонта здание получило новую жизнь, сохранив при этом свою особую атмосферу. В Доме культуры обновили инженерные системы, отремонтировали залы и внутренние помещения. Особое внимание уделили третьему этажу, который долгие годы не использовался из-за отсутствия ремонта. Теперь здесь появится пространство для творческих кружков, коллективов и новых культурных проектов.

Именно с железной дороги когда-то начиналось развитие Алги, поэтому обновление вокзала имеет­ для жителей особое значение. Старое здание, которое уже не отвечало современным требованиям, демонтировали. Сейчас на его мес­те строится новое и современное.

На строительной площадке продолжаются работы. Каркас здания уже полностью готов, проведены инженерные сети, завершены штукатурные работы. В настоящее время специалисты занимаются устройством кровли и подготовкой помещений к внут­ренней отделке.

– Ежедневно на объекте работают около 15 человек. Частые дожди периодически вносят коррективы в график, однако мы рассчиты­ваем завершить работы в сентябре, хотя по контракту сдача объекта намечена на ноябрь, – рассказывает начальник участка ТОО «Самрук Құрылыс» Владимир Ткаченко.

Новый вокзал будет компакт­ным, но более удобным для пассажиров. В одноэтажном здании площадью около 400 кв. м размес­тятся зал ожидания, кассы, медицинский пункт, комната матери и ребенка, помещение для охраны. Проектом также предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями.

Изменится и территория вокруг вокзала: появятся парковочные мес­та, зеленая зона, клумбы, будет обновлено покрытие и благоустрое­на прилегающая территория. Для многих гостей города именно этот объект станет первым знакомством с обновленной Алгой.

Многогранность местного бизнеса

О развитии города сегодня можно судить не только по новым объектам благоустройства и социальной инфраструктуры. Еще один важный показатель – появление местных производств, где создают рабочие места, поддерживают экономику района и открывают новые возможности для жителей. Все чаще такие проекты становятся результатом инициативы самих предпринимателей, которые вкладывают собственные средства и постепенно расширяют свое дело.

Один из таких примеров – убойный комплекс «Асет», который начал работу в прошлом году. Его владелец Жуматай Калдыгулов показывает территорию хозяйства: здесь оборудованы загоны для содержания скота, помещения для ветеринарного осмотра и лаборатории. Особое внимание на предприятии уделяют санитарным требованиям.

– После каждого убоя все помещения обязательно дезинфицируем. За этим строго следим. Когда привозят скот, сначала его осматривает ветеринар, проверяет документы и бирки. Только после разрешения специалиста приступаем к работе, – рассказывает Жуматай Калдыгулов.

Производственные возможности комплекса позволяют ежедневно проводить убой до 10 голов крупного рогатого скота и 50 голов мелкого скота. Основная нагрузка приходится на периоды Курбан айта и согыма, когда жители района активно готовят мясные запасы.

В создание цеха предприниматель вложил собственные средства – около 80 млн тенге. Работают семь человек – сотрудники ветеринарной лаборатории, мясники, рабочие и охрана. Останавливаться на достигнутом Жуматай Калдыгулов не планирует. В ближайших планах у него – завершить оборудование холодильного помещения, которое позволит увеличить объемы хранения продукции, а также открытие собственного павильо­на для продажи свежего мяса и развитие направления по выпуску полуфабрикатов. Для реализации этих проектов предприниматель готовит документы на получение льготного финансирования.

Часть задуманного ему уже удалось запустить. На территории комплекса оборудована небольшая кухня, где готовят мясные полуфабрикаты. Здесь работают два повара. Обе – многодетные мамы.

Сандугаш Шамуратова воспитывает шестерых детей. До прихода в комплекс она состояла на учете в Центре занятости. Сегодня вместе с Молдир Укебаевой готовит манты, пельмени, чебуреки, самсу, котлеты и тефтели. Готовую продукцию поставляют в магазины Алги и Кандыагаша.

– В день перерабатываем около восьми килограммов фарша. Тесто раскатываем на специальной машине, а дальше лепим вручную. Работа мне нравится: все официально, есть стабильная зарплата, выходные, социальные отчисления. Для нашей семьи это хорошая поддержка, – говорит Сандугаш.

Следующим этапом развития комплекса станет строительство откормочной площадки. Она поз­волит местным животноводам содержать и откармливать скот на территории предприятия, а также получать все услуги в одном месте.

Еще один пример развития местного производства – цех по выпуску тротуарной плитки и брусчатки, открывшийся в Алге два месяца назад.

На предприятии уже выпус­кают новые партии продукции, готовые изделия аккуратными рядами размещены на площадке. В дальнейшем эта плитка будет использоваться при благоустройстве улиц, дворов и общественных пространств Алгинского района и города Актобе.

Владелец цеха Бауыржан Жангалиев рассказывает, что к созданию собственного производства его подтолкнул растущий спрос на строительные материалы.

– Мы понимали, что качественная брусчатка и тротуарная плитка нужны постоянно. Сегодня благоустраиваются дворы, строятся новые объекты, поэтому решили производить продукцию здесь, а не привозить ее из других регионов, – поясняет предприниматель.

В проект он вложил 115 млн тенге собственных средств. За первые месяцы работы предприя­тие вышло на стабильный режим, в общем производственная мощность позволяет выпускать до 300 тыс. единиц продукции в год.

Появление таких предприятий показывает, что развивается Алга благодаря крупным инвес­тиционным проектам и инициа­тиве местных жителей. В ближайшие годы промышленный потенциал района планируется расширить за счет реализации проектов по строительству цементного и кирпичного заводов, мясоперерабатывающего предприятия, цеха по производству подсолнечного масла и новых откормочных площадок. Все это формирует основу для дальнейшего экономического роста города и создания новых рабочих мест.

...Алга сегодня – это город, который ищет баланс между прошлым и будущим. Здесь бережно относятся к промышленному наследию, но при этом создают новые условия для жизни, работы и развития. Обновление городской среды, появление современных объектов и рост местного предпринимательства показывают, что даже небольшой город может меняться, если в его развитие вкладываются и государство, и сами жители.