Торговая сеть как удавка для бизнеса

Кто виноват в засилье импорта на торговых полках? Ответ на этот вопрос искали участники заседания «круглого стола»

в палате предпринимателей «Атамекен» Северо-Казахстанской области.

На заседании обсуждались проблемы производства и сбыта местных продуктов питания. При этом участники встречи констатировали: в регионе сложилась крайне непростая ситуация с продажей отечественного продовольствия через торговые сети.

Североказахстанские переработчики нацелены на качество и регионального покупателя, а сетям нужны большие объемы товаров по минимальной цене. В итоге в одном из самых благоприятных для растениеводства и животноводства регионе республики производители вынуждены снижать объемы производства или вообще закрываться, в то время как торговые полки супермаркетов забиты импортным продовольствием.

Реальность такова, что большая часть продуктов питания в Казахстане продается именно через торговые сети. Чтобы получать большую прибыль, им выгодно работать с крупными поставщиками товаров по минимальным ценам. При этом качество самого товара уже мало кого волнует.

Но большие объемы могут легко обеспечить только крупные производители соседних стран, например, России. Продукция же небольших отечественных компаний практически не попадает на полки супермаркетов. Из восьми производителей, участвовавших в заседании «круглого стола», свою продукцию в местных торговых сетях продают лишь двое.

В результате местные производители снижают объемы производства, сокращают персонал, соответственно, уменьшаются налоговые платежи в бюджет. Многие вообще разорились: за последние пять-семь лет число компаний-переработчиков, к примеру, мясной продукции в Северо-Казахстанской области, сократилось вдвое, еще несколько предприятий находятся на грани закрытия.

Светлана Меденникова – директор одного из первых производственных комплексов по переработке мясной продукции в регионе.

– И я, и другие старейшие производители нашего сектора открылись в Северном Казах­стане в непростые ­1990-е годы, – вспоминает Светлана Меденникова. – Начинали со смешных маленьких заводиков, но развивались успешно. Тогда на отечественном рынке не было российских производителей, а к тому моменту, как они пришли со своим товаром, мы были уже конкурентоспособными – в разы нарастили обороты, наладили производственную дисциплину, завезли новые рецепты и технологии, построили новые цеха, получили международные сертификаты качества ISO. Все местные производители выпус­кали продукцию отличного качества, с использованием только натуральных продуктов.

Все общались на выставках, а конкурировали именно по линии качества, а не в попытках сделать ниже цену. Все присутствовали в торговых сетях и нормально работали, но ситуация изменилась с приходом российских производителей с их демпинговыми ценами.

По словам Светланы Меденниковой, профессионалы хорошо знают, как можно добиться низкой цены, – не только за счет объемов, но и посредством использования мяса другого качества, технологий и рецептур, позволяющих добавлять в те же говяжьи полуфабрикаты больше курятины, загустителей, затвердителей.

Покупатели в такие тонкости не вникают, им приходится брать то, что есть в магазине. Тем более что привычные местные продукты стали пропадать с полок супермаркетов, а занявшие их место импортные товары радовали умеренной ценой.

– Сети создали невыносимые условия для нашей работы, – ­утверждает Светлана Меденникова. – К примеру, твою продукцию они размещают на задних полках или не соблюдают условия хранения, а потом еще взимают штрафы за непроданный товар. Все эти ретро-бонусы, плата за вход и другие подходы ритейла просто убивают местного производителя.

Созданы такие условия, когда наши пищевики вынуждены ­вообще уходить из сетей, как это сделали мы, не выдержав несправедливого отношения к нашему хорошему, проверенному временем и качественному продукту. И самое печальное, что это условие для того, чтобы казахстанский потребитель покупал все самое дешевое, сомнительной пищевой ценности.

Учитывая, что ситуация характерна для всех регионов страны, о чем мы знаем от своих коллег, получается, что сети формируют новые подходы потребления самого дешевого и некачественного товара, который совершенно не способствует здоровью нации, здоровью подрастающего поколения.

Государственные структуры пока отмахиваются от проблемы, говоря о свободном рынке, о принципах ВТО. Но свободный рынок – это не анархия, тем более, когда речь идет о продовольственной безопасности. Более того, в мире и прежде всего в развитых странах существует множество примеров того, как муниципальные власти защищают местных производителей, следя за тем, чтобы именно их продукция в первую очередь была представлена на торговых полках магазинов.

– На данном этапе сделать ничего нельзя, так как торговые сети никому не подконтрольны. Отдел предпринимательства акимата – это «нулевая» организация, и даже акимы регионов не способны повлиять на ситуацию. Получается, все подходы и принципы формирования продуктового рынка страны диктуют торговые сети, причем исходя из соображений собственной прибыли.

По сути, они тебе и министр торговли, и министр финансов, и Правительство. Чью продукцию они выберут, тот и будет развиваться, а кого не пустят к себе, – тем предприятиям, значит, суждено закрыться. И государство в этот процесс никак не вмешивается, что делает ситуацию просто критической для местного производителя.

По мнению производителей продовольствия, государство должно взяться за регулирование работы торговых сетей и установить для них хотя бы минимальные требования, призванные обеспечить местным производителям доступ к продажам, приоритетное положение в сетях и равную с импортерами конкуренцию. Эти шаги должны предполагать и постоянный контроль качества продуктов, причем качества реального, а не показного, которое только на бумаге. Вся система сертификации для этого должна быть перестроена и четко работать, не допуская на рынок некачест­венные продукты.

– Возврат, задержка оплаты товара, закредитованность предприятий-производителей – наши постоянные и все более усугубляющиеся проблемы, – говорит Светлана Меденникова. – Сети даже не стремятся к нормальному сотрудничеству, так как им это не нужно. Именно мы, производители, должны раскладывать, выкладывать, оформлять возврат, следить за своим товаром в каждом магазине, чтобы правильно хранился, чтобы соблюдали требования холодовой цепи и так далее. Разве что полы им не моем! Увы, но сегодня быть казахстанским производителем – форменное унижение! У нашего предприятия золотой стандарт качества, мы – «Лучший товар Казахстана» и внесены в соответствующую книгу. Но кому это все нужно? Выходит, что никому…

Будет ли услышан этот крик души казахстанского производителя? Какое ведомство должно заняться проблемой, угрожающей продовольственной безопас­ности страны?

Аналогичная ситуация сложилась во всех без исключения регионах Казахстана. Современные реалии таковы, что ввиду отсутствия четкой позиции со стороны государства правила игры на продуктовом рынке задают торговые сети, а не производители. В итоге зависимость от импорта продуктов питания будет только расти.