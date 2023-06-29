Торжественная регистрация брака в ЦОНах проводиться не будет

Церемонии бракосочетания будут проходить в зданиях РАГСа по желанию молодоженов.

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Функции органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС) с 1 июля будут переданы в ЦОНы. Смогут ли органы регистрации оказывать коммерческие услуги, сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель директора филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы Асем Болатбекова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Спикер пояснила, что сегодня сотрудники РАГСа, являющиеся госслужащими, не имеют права оказывать коммерческие услуги для молодоженов.

«Их задача – принять заявление, назначить дату регистрации, провести регистрацию и выдать документ. А «Правительство для граждан» – корпорация, оказывающая коммерческую деятельность. Поэтому перешедшие к нам сотрудники также станут участниками рынка. Это означает, что они смогут оказывать все коммерческие услуги, которые есть на рынке для молодоженов», – рассказала Болатбекова.

Таким образом, сотрудники РАГСа после перехода их функций в ЦОНы смогут сопровождать торжественную церемонию заключения брака, включая фоновое музыкальное сопровождение, интерьерное оформление мест под фото-, видеосъемку, выездную регистрацию брака и прочее.

Отмечается, что молодожены сами будут выбирать, прибегнут они к услугам других компаний или госкорпорации.

«На госрегистрацию брака это никак не повлияет, она останется неизменной, а услуга торжественного сопровождения – только по желанию брачующихся», – пояснила Болатбекова.

По словам спикера, более 80% работников РАГСа Алматы перейдут в филиалы ЦОНов и будут оказывать действующие госуслуги.

Перемены не предполагают введение новой информационной системы или новой услуги. Стандарты, порядок и сроки оказания услуг останутся прежними. Также методологическое обеспечение и контроль за регистрацией актов гражданского состояния останутся за Минюстом, подчеркнула она.

«Стоит отметить, что торжественная церемония регистрации браков будет по-прежнему проводиться в зданиях РАГСа по желанию самих молодоженов. Это означает, что торжественные регистрации в ЦОНах проводиться не будут. В данном случае ЦОНы принимают заявления на госуслуги и выдают результат по ним», – уточнила Асем Болатбекова.