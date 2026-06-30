Товарооборот сельхозпродукции между Казахстаном и Грузией вырос на 77%

Сельское хозяйство

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Айдарбек Сапаров отметил, что Казахстан рассматривает Грузию как одного из ключевых партнеров в Кавказском регионе, а сельское хозяйство является важной отраслью экономики обеих стран.

«Мы наблюдаем устойчивый рост взаимной торговли агропродукцией. По итогам 2025 года товарооборот сельхозпродукции между нашими странами увеличился на 77% и превысил 116 млн долларов США. Это свидетельствует о значительном потенциале нашего сотрудничества и создает прочную основу для его дальнейшего расширения», — подчеркнул министр.

Давид Сонгулашвили отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия в аграрной сфере и подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства, расширении торговли сельскохозяйственной продукцией, реализации совместных инвестиционных проектов и обмене передовыми технологиями в агропромышленном комплексе.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам увеличения поставок агропродукции на грузинский рынок. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в наращивании экспорта зерна, муки, растительных масел, макаронных изделий, мяса, молочной продукции, шоколада и кондитерских изделий.

Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в области ветеринарии. В частности, отмечена важность завершения процедур по согласованию ветеринарно-санитарных требований для поставок живых свиней и мяса свинины из Казахстана в Грузию, практической реализации ранее согласованных ветеринарных сертификатов на экспорт племенного и товарного крупного и мелкого рогатого скота.

«Уверен, что активизация взаимодействия между Казахстаном и Грузией будет способствовать развитию агропромышленного комплекса наших стран, укреплению продовольственной безопасности и созданию новых возможностей для бизнеса», — резюмировал Айдарбек Сапаров.

#Казахстан #МСХ #Грузия

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