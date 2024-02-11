Трамп пообещал начать кампанию по высылке мигрантов из США

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Во время митинга в Южной Каролине он рассказал о своих планах в случае избрания президентом, передает Kazpravda.kz

Фото: AP Photo / Ross D. Franklin

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге в Южной Каролине в субботу, 10 февраля, рассказал о своих планах начать "крупнейшую в истории Америки операцию по депортации внутри страны" в случае избрания на пост главы государства, сообщает Дойче Велле.

По мнению Трампа, США необходимо прекратить "политику открытых границ", проводимую администрацией действующего президента Джо Байдена.

При этом экс-глава Белого дома назвал "масштабной победой" провал законопроекта о миграции и помощи Украине в Сенате, назвав его "законопроектом Байдена об открытых границах". Несмотря на то, что двухпартийное соглашение, помимо помощи Украине и Израилю, предполагало выделение дополнительного финансирования на защиту южной границы США, республиканцы сочли меры для укрепления границы с Мексикой недостаточными и не поддержали законопроект.

В четверг, 8 февраля, новый законопроект о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов прошел первое процедурное голосование в Сенате США. Этот документ не предусматривает выделение средств на укрепление американских границ для защиты от нелегальной иммиграции.

Тем не менее, чтобы законопроект был принят, ему нужно будет пройти итоговое голосование в Сенате, а затем - получить одобрение в Палате представителей, большинство мест в которой занимают республиканцы.

#США #миграция #Дональд Трамп

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