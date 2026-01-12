Больше в Кубу не будут поступать ни нефть, ни деньги из Венесуэлы, так что Гаване следует заключить сделку с Вашингтоном, пока не поздно, заявил президент США

Фото: 1001tur.ru

Кубе следует "заключить сделку" с США, "пока не поздно". Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в воскресенье, 11 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

По его словам, "много лет Куба жила за счет большого объема нефти и денег из Венесуэлы", обеспечивая в обмен "услуги безопасности" Уго Чавесу, занимавшему пост президента южноамериканской страны с 1999 по 2013 годы, и Николасу Мадуро - правителю Венесуэлы, которого спецназ армии США захватил 3 января.

Однако теперь ситуация изменится, следует из поста Трампа: "Больше на Кубу не будут поступать ни нефть, ни деньги - ноль".

"Я настоятельно рекомендую заключить сделку с США, пока не поздно", - пригрозил глава Белого дома.

Президент Соединенных Штатов не уточнил, какую именно сделку он имеет в виду, и не раскрыл суть последствий для Гаваны.

Власти Кубы возмущенно отреагировали на заявления Дональда Трампа.

"Куба не получает и никогда не получала денежного или материального вознаграждения за услуги по обеспечению безопасности, оказанные какой-либо стране", - подчеркнул министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в своем микроблоге X в тот же день, 11 января. "В отличие от США, у нас нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным давлением на другие государства, - говорится далее в этом посте. - Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые осуществляют свое право на развитие коммерческих отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США". "США ведут себя как преступный и неконтролируемый гегемон, угрожающий миру и безопасности не только на Кубе и в этом полушарии, но и во всем мире", - заявил глава МИД Кубы.

Как утверждает Дональд Трамп в посте от 11 января, большинство кубинцев, обеспечивавших безопасность Николаса Мадуро, оказались мертвы в результате военной операции США.

"Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали ее в заложниках столько лет. Теперь у Венесуэлы есть для защиты Соединенные Штаты Америки, чьи вооруженные силы являются самыми мощными в мире, и мы защитим их!" - написал глава американского государства.