Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»

В мире,США
81
Айман Аманжолова
корреспондент

Больше в Кубу не будут поступать ни нефть, ни деньги из Венесуэлы, так что Гаване следует заключить сделку с Вашингтоном, пока не поздно, заявил президент США

Фото: 1001tur.ru

Кубе следует "заключить сделку" с США, "пока не поздно". Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в воскресенье, 11 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

По его словам, "много лет Куба жила за счет большого объема нефти и денег из Венесуэлы", обеспечивая в обмен "услуги безопасности" Уго Чавесу, занимавшему пост президента южноамериканской страны с 1999 по 2013 годы, и Николасу Мадуро - правителю Венесуэлы, которого спецназ армии США захватил 3 января.

Однако теперь ситуация изменится, следует из поста Трампа: "Больше на Кубу не будут поступать ни нефть, ни деньги - ноль".

"Я настоятельно рекомендую заключить сделку с США, пока не поздно", - пригрозил глава Белого дома.

Президент Соединенных Штатов не уточнил, какую именно сделку он имеет в виду, и не раскрыл суть последствий для Гаваны.

Власти Кубы возмущенно отреагировали на заявления Дональда Трампа.

"Куба не получает и никогда не получала денежного или материального вознаграждения за услуги по обеспечению безопасности, оказанные какой-либо стране", - подчеркнул министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в своем микроблоге X в тот же день, 11 января.

"В отличие от США, у нас нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным давлением на другие государства, - говорится далее в этом посте. - Как и любая другая страна, Куба имеет абсолютное право импортировать топливо с тех рынков, которые готовы его экспортировать и которые осуществляют свое право на развитие коммерческих отношений без вмешательства или подчинения односторонним принудительным мерам США".

"США ведут себя как преступный и неконтролируемый гегемон, угрожающий миру и безопасности не только на Кубе и в этом полушарии, но и во всем мире", - заявил глава МИД Кубы.

Как утверждает Дональд Трамп в посте от 11 января, большинство кубинцев, обеспечивавших безопасность Николаса Мадуро, оказались мертвы в результате военной операции США.

"Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали ее в заложниках столько лет. Теперь у Венесуэлы есть для защиты Соединенные Штаты Америки, чьи вооруженные силы являются самыми мощными в мире, и мы защитим их!" - написал глава американского государства.

#Трамп #Куба #угрозы

Популярное

Все
В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
В Нью-Дели представили казахскую литературу
Трамп призвал Кубу заключить сделку с США, «пока не поздно»
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
63 бункера для КГМ установят в Костанае
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
В Бюро нацстатистики сообщили о снижении цен на некоторые виды продуктов питания
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Большой футбол стартует в феврале
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

В Иране объявили трехдневный траур по погибшим при протестах
Трамп заверил демонстрантов в Иране в поддержке США
В Иране не стихают массовые протесты, растет число погибших
Трамп: Нефтяные компании инвестируют $100 млрд в Венесуэлу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]