Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за убийства Чарли Кирка

Происшествия,В мире,США
89
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Активиста застрелили во время его выступления в университете штата Юта

AP Photo/J. Scott Applewhite

На американского политического активиста Чарли Кирка совершили покушение в штате Юта. По информации президента США Дональда Трампа, Кирк умер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По информации агентства, Кирк выступал в университете штата Юта, когда неизвестный выстрелил в него из толпы. ФБР сообщило о задержании подозреваемого, но после допроса его освободили. Полиция расследует происшествие. Представитель департамента общественной безопасности Юты Бо Мэйсон заявил, что выстрел, вероятнее всего, был совершен с крыши одного из зданий на территории кампуса.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс обещал привлечь причастных к ответственности. Он назвал это убийство политическим и напомнил, что в штате разрешена смертная казнь.

Трамп распорядился приспустить флаги в США и пообещал призвать к ответственности всех виновных.

"Моя администрация найдет всех и каждого, кто внес свою лепту в эти зверства и другие акты насилия по политическим мотивам", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

"Насилие и убийства стали трагическими последствиями демонизации тех, с кем вы не согласны день за днем и год за годом", - указал президент США. "Акты политического насилия со стороны леворадикалов нанесли вред слишком многим неповинным людям и унесли слишком большое число жизней", - добавил Трамп.

"Убийца пытался пулей заставить его замолчать, но он потерпел неудачу, так как все вместе мы сделаем так, чтобы его голос, послания и наследие продолжили жить вместе с бесчисленным числом будущих поколений", - резюмировал президент США.

Кирку был 31 год, он являлся политическим активистом, консервативным деятелем и сторонником Трампа. Он внес значительный вклад в победу Трампа на прошедших президентских выборах, отмечает информагентство.

#США #убийство #Чарли Кирк #активист

