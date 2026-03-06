Американский лидер заявил, что рассматривает несколько возможных кандидатур политиков, которые могли бы встать во главе республики

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает несколько возможных кандидатур политиков, которые могли бы встать во главе Ирана после завершения военной операции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, справились бы с этой задачей", - сказал он в интервью телеканалу NBC News, отказавшись назвать имена.

По словам Трампа, США принимают меры для того, чтобы люди из его списка не погибли в ходе военной операции.