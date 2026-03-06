Трамп: США хотят «все зачистить» в Иране

США
67
Айман Аманжолова
корреспондент

Американский лидер заявил, что рассматривает несколько возможных кандидатур политиков, которые могли бы встать во главе республики

© AP Photo/ Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает несколько возможных кандидатур политиков, которые могли бы встать во главе Ирана после завершения военной операции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Мы хотим, чтобы у них был хороший лидер. У нас есть несколько человек, которые, по моему мнению, справились бы с этой задачей", - сказал он в интервью телеканалу NBC News, отказавшись назвать имена.

По словам Трампа, США принимают меры для того, чтобы люди из его списка не погибли в ходе военной операции.

"Да, мы приглядываем за ними", - отметил он.

"Мы хотим прийти и все зачистить, - добавил президент США. - Мы не хотим, чтобы кто-то пришел и за 10 лет все восстановил".

#Иран #Трамп

