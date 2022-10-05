Транснациональная ОПГ сбывала фальшивые доллары и евро в Казахстане

В Кызылординской области осудили членов транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся сбытом фальшивых денег в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт облпрокуратуры.

«Участники ОПГ (куда входили граждане стран СНГ) изготавливали поддельные доллары США и евро в одной из зарубежных стран и в дальнейшим ввозили и сбывали их в Казахстане, в частности в Алматы и Кызылорде. Здесь члены преступной группы и были задержаны при сбыте очередной партии фальшивых денег.

Наряду с участниками преступной группы приговором суда к уголовной ответственности привлечена гражданка Казахстана, которая не сообщила о достоверно известном ей особо тяжком преступлении, совершенном этой группой», – рассказали в надзорном органе.

У членов ОПГ в ходе спецоперации были обнаружены и изъяты 19 800 фальшивых долларов США и 500 евро.

4 члена группы получили от 9 до 17 лет лишения свободы. Гражданка Казахстана получила 2 года ограничения свободы, отметили в прокуратуре.

Приговор суда не вступил в законную силу, ожидается рассмотрение дела в апелляционном порядке.