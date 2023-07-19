Отменен запрет КТЖ на съемку нарушений безопасности на ж/д транспорте

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Прокуратура добилась отмены телеграфного указания руководства национальной компании "Қазақстан темір жолы" о запрете на фото- и видеофиксацию любых случаев нарушения безопасности на железнодорожном транспорте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.



Как отметили в ведомстве, это поручение прямо противоречило пункту 2 статьи 20 Конституции РК, согласно которому каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом.



"Подобное ограничение в первую очередь затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на ж/д путях и создавало условия для укрытия различных инцидентов, что в целом могло привести к ухудшению состояния безопасности в данной сфере.



На сегодня протест прокуратуры удовлетворен в полном объеме, и соответствующее указание признано незаконным", – заключили в ГТП.