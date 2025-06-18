Транзитные коридоры, ритейлеры, маркетплейсы

Экономика
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Елена Левкович
корреспондент отдела общества

О чем говорили на Форуме экспортеров-2025

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В рамках первого Международного форума EXPOgoods Central Asia в Астане состоялся Форум казахстанских экспортеров-2025, направленный на укрепление международного и регионального бизнес-партнерства, развитие экспорта.

Как охарактеризовали мероприятие сами организаторы, а это АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» при поддержке Министерства торговли и интеграции РК, форум стал «главным событием года для внешней торговли», масштабной площадкой, на которой казах­стан­ский бизнес встретился с меж­дународными ритейлерами и государственными структурами.

Вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов, открывая форум, в своей речи сосредоточился на уже достигнутых результатах, приведя конкретные цифры.

– Совокупный объем казахстан­ского экспорта за минувший год превысил 80 миллиардов долларов. При этом экспорт продукции обрабатывающей промышленности достиг 28,8 миллиарда долларов. Нельзя не отметить и рост экспорта услуг за тот же период на 10,8 процента – до 11,8 миллиарда долларов, – сообщил представитель МТИ.

По словам спикера, ключевым направлением остается поддерж­ка малого и среднего бизнеса – именно этот сектор становится важнейшим драйвером экспорта. В прошлом году в рамках государственной программы поддержки МСБ профинансировано более 27 тыс. проектов на общую сумму 1,6 трлн тенге. Доля сектора малого и среднего бизнеса в ВВП страны достигла 39,3%, что свидетельствует о его растущем влиянии на национальную экономику, отметил Асет Нусупов.

Главным приоритетом министерства остается создание устойчивой и конкурентной среды для экспортеров, при этом присутствует понимание, что экспорт – это не просто внешние поставки, а в первую очередь новые производства, рабочие места, налоговые поступления, повышение производительности и модернизация отраслей. Именно поэтому, подчеркнул вице-министр, Правительство Казахстана последовательно соз­дает условия для экспортеров, развивая логистическую инфраструктуру и совершенствуя механизмы продвижения отечественных товаров за рубежом.

Отдельное направление, которому уделяется особое внимание в МТИ, – развитие транспортно-логистической инфраструктуры. По данным ведомства, за последние 15 лет Казахстан инвестировал в нее 35 млрд долларов, справедливо полагая, что транспорт – одно из важнейших средств для укрепления связей в торговле.

– На сегодня Казахстан имеет разветвленную систему транспорт­ного сообщения и связан со всеми основными транспортными коридорами для выхода на мировые рынки. Функционируют пять международных железнодорожных и восемь автомобильных транс­портных коридоров. В прошлом году общий объем грузоперевозок через территорию Казахстана вырос на 71 процент и составил 34,6 миллиона тонн. Планируется довести этот
объем до 100 миллионов тонн к 2030 году, – привел данные директор департамента транспортной политики Министерства транс­порта РК Динмухамед Сембаев.

Между тем Казахстан все увереннее осваивает сектор элект­ронной торговли. Министерством осуществляются системные меры – от запуска национальных E-com площадок до выхода казахстанских товаров на международные маркетплейсы. И в этой связи отрадно, что на форум приехали представители международных партнеров – Alibaba, TaoBao, готовые поделиться практическими решениями по выходу на внешние рынки и расширению сотрудничества с казахстанскими экспортерами.

– В рамках форума мы бы хотели познакомиться с потенциальными партнерами, дабы понять тенденции наших потенциальных клиентов. И в свою очередь донести им, что мы предлагаем. Условия для торговли на нашей площадке: это должно быть казахстанское производство с банковским счетом в Казахстане.

Скажем, пищевая продукция или сервис, услуги по логистике, например. Для Казахстана торговля на маркетплейсах – хорошая возможность оценить, какому региону интересна продукция made in KZ, – прокомментировал Чингиз Шер, представитель электронной платформы В2В-коммерции Alibaba.com в Казахстане.

Самым значимым событием форума, по мнению отраслевого сообщества, стала новость о запуске QazTrade Alliance.

– Мы запускаем не просто платформу, мы создаем нацио­нальный альянс экспортеров, где не обсуждают проблемы, но предлагают решения, и каждый может влиять на экспортную повестку страны. QazTrade Alliance станет мозговым центром и переговорной площадкой, где экспорт развивается не по указанию, а по инициативе самих участников, – поделился перспективами новой отраслевой площадки генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.

Фишкой форума стали и переговоры в формате прямых B2G-встреч: бизнес мог обратиться с запросами к государственным органам, получить консультацию и, возможно, сразу прийти к решению вопроса.

Кроме того, в этот день состоялись B2B-переговоры с зарубежными ритейлерами, прошли сессии по цифровизации, логистике, маркетингу.

#Астана #форум #экспортеры

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