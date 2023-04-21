Трассы к популярным туристическим местам отремонтируют в Казахстане

Проблемные участки республиканских трасс, ведущих к популярным туристическим местам, отремонтируют в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Фото: пресс-служба нацкомпании "КазАвтоЖол"

Так, ремонт ожидает проблемные участки республиканских автодорог до Баянаула и Каркаралинска.

«Дорожники отремонтируют отрезок автодороги Караганда – Аягоз – Бугаз протяженностью 44 км, от поселка Матак до города Каркаралинск. Планируется обновить дорожное покрытие, установить 3 водопропускные трубы, 10 автопавильонов и заасфальтировать существующую площадку отдыха на 210 км.

Кроме того, планируется отремонтировать отрезок автодороги Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара протяженностью около 60 км. Работы будут проводиться на отрезке от поселка Умиткер до поселка Ботакара. Дорожники обновят дорожное покрытие и установят 2 водопропускные трубы. Необходимый для строительства дорожно-строительный материал заготовлен на 100%», – детализировали в КазАвтоЖоле.

На двух объектах будут работать 210 дорожных рабочих и около 150 единиц спецтехники.