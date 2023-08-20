Траур объявили 20 августа в компании "АрселорМиттал Темиртау"

20 августа объявляется днем траура в АО "АрселорМиттал Темиртау". Такое распоряжение выпустил генеральный директор компании в своем письме с соболезнованием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Генеральный директор компании Владимир Яблонский выразил соболезнования семьям, родным и близким безвременно погибших шахтеров и пообещал оказать помощь и поддержку

"Это тяжелая потеря, большое горе для семей и для всех нас. Разделяя горечь невосполнимой утраты, мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семьям погибших. Также всестороннюю заботу и помощь в реабилитации получат все пострадавшие сотрудники".

В этом письме Яблонский объявил 20 августа днем траура в АО "АрселорМиттал Темиртау".