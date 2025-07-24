По данным местных властей, на борту в момент падения было 48 человек: пятеро детей, четверо членов экипажа и два работника авиакомпании

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Амурской области России объявили трёхдневный траур после крушения пассажирского самолёта Ан-24. Обломки нашли на склоне горы, в 15 километрах от города, в труднодоступной тайге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Самолёт Ан-24 выполнял рейс «Хабаровск — Благовещенск — Тында». Вылет был задержан на два часа из-за плохой погоды. При заходе на посадку борт не смог сесть с первого раза и ушёл на второй круг. После этого связь с ним пропала. Обломки обнаружили спасатели — с воздуха.

- При проведении авиационной разведки вертолётом Ми-8 в труднодоступной местности на склоне горы обнаружен фюзеляж самолёта. К месту крушения следуют поисково-спасательные подразделения, автомобильная группировка МЧС России. В Главном управлении открыт телефон горячей линии, - проинформировал начальник главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

149 спасателей шли сквозь тайгу несколько часов в экстремальных условиях. На помощь выдвинулись и из Хабаровска, и из Благовещенска. Однако к трём часам дня власти сообщили, что выживших нет.

- Завершилось заседание оперативного штаба. Введён режим регионального ЧС. Приношу глубокие соболезнования всем родственникам. Всем будет оказана необходимая помощь, - заверил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В оперативных службах рассматривают предварительную версию крушения пассажирского самолёта Ан-24 в Амурской области. Причиной происшествия могла стать ошибка экипажа при плохой видимости или техническая неисправность старого борта. Авиакатастрофа под Тындой — самая масштабная с участием Ан-24 за последние 14 лет.

Конкретно этому самолёту было почти полвека — его выпустили в 1976 году. Но, несмотря на возраст, срок его лётной годности был продлён до 2036 года. Семь лет назад этот борт уже попадал в инцидент в Иркутской области. Всего самолётов такого типа было произведено 1 363 единицы, последний выпустили в 1979 году. Из них 94 всё ещё находятся в эксплуатации.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета в Амурской области.