Трёхлетняя девочка лишилась пальца в детсаде Атырау

В садике родителям ничего объяснить не смогли.

Фото: Kazpravda.kz

В Атырау в частном садике трёхлетней девочке оторвало безымянный палец, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую газету "Ак Жайык".

Как это случилось, родители не знают, в садике им толком ничего объяснить не смогли.

Воспитатель сама отвезла малышку в больницу. Родителей вызвали уже в медицинское учреждение.

"Травматический отрыв 4-го пальца дистальной фаланги левой кисти. Проведена консультация травматолога-ортопеда, рентгенография пальцев кисти/стопы, хирургическая обработка раны, перевязка, анестезия инфильтративная", - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения.

Сообщается, что родители написали заявление в полицию.

"Начато досудебное расследование по статье 141 УК РК ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей"), назначена судебная экспертиза", - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

Отметим, несколько дней назад сообщалось, что 9-летняя девочка получила травму на качелях в одном из дворов Костаная. Врачам пришлось частично ампутировать ей средний палец руки.