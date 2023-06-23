Лишился части пальца после игры на качелях ребенок в Костанае

Происшествие с ребенком на качелях в одном из дворов города Костаная прокомментировали в Департаменте полиции области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДП СКО

9-летняя девочка получила травму на качелях 18 июня в одном из дворов Костаная. Врачам пришлось частично ампутировать ей средний палец руки.

После дополнительной проверки полиция зарегистрировала факт в ЕРДР по части 2 уголовной статьи «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

Кроме того, добавили в ДП, назначено служебное расследование, поскольку первоначально обращение было необоснованно оставлено без рассмотрения.

В текущем году это не первый несчастный случай с ребенком на детской площадке. Так, в мае в Темиртау произошел инцидент с 12-летним ребенком. Подросток играл на футбольном поле на стадионе Металлургов, когда на него упали футбольные ворота. В Актау после похожего инцидента ранее умер подросток.

На этой неделе в Караганде резким порывом ветра сорвало газонное покрытие. Пострадали двое детей, один из которых был госпитализирован в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой.