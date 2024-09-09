Двухлетняя девочка упала в глубокую яму в Атырауской области

Ее вовремя заметили и спасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скрин с видео МЧС

Водитель-сотрудник Саламатов Нұрлыбек пришел на помощь двухлетней девочке, упавшей в глубокую яму. Инцидент произошел в поселке Индербор Индерского района Атырауской области.

Прибыв на место происшествия со своими коллегами, Саламатов Нурлыбек сразу приступил к действиям. Он спустился вниз головой в яму, его за ноги удерживали другие спасатели. Он дотянулся до малышки и оперативно вытащил ее из зоны опасности. Ребенок в медпомощи не нуждался.

Такие не простые спасательные операции сотрудники службы ЧС проводят часто, отмечают в МЧС. Время идет на секунды и нужно действовать как можно быстрее. МЧС напоминает родителям об ответственности, ни в коем случае не оставляйте малышей без присмотра.