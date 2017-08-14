Трехмесячный ребенок задохнулся в коляске в ВКО

В одном из сел Глубоковского района Восточно-Казахстанской области трехмесячный малыш задохнулся в коляске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО.
"Трагедия произошла 12 августа в селе Глубокое Глубоковского района. Местная жительница у себя дома обнаружила тело 3-месячного ребенка. Установлено, что малыш перевернулся в коляске на живот и задохнулся. Повреждений на теле младенца не обнаружено", – проинформировали в ведомстве.
Сейчас полицейские ведут уголовное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего". Если вина матери погибшего ребенка будет установлена, ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.
"Трагедия произошла 12 августа в селе Глубокое Глубоковского района. Местная жительница у себя дома обнаружила тело 3-месячного ребенка. Установлено, что малыш перевернулся в коляске на живот и задохнулся. Повреждений на теле младенца не обнаружено", – проинформировали в ведомстве.
Сейчас полицейские ведут уголовное расследование по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего". Если вина матери погибшего ребенка будет установлена, ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.