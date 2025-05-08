Трем семьям казахстанских партизан вручили посмертно присужденные медали

История,День Победы
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Это родственники Кабыша Омарова, Кадема Жуманиязова и Ашимбека Истыбаева, которые приняли активное участие в освобождении города Тулузы и его окрестностей

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

Трем семьям казахстанских партизан, сражавшихся в рядах французского сопротивления в годы Второй мировой войны, вручены военные медали, посмертно присужденные их предкам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе торжественной церемонии у памятника генералу Шарлю де Голлю Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Республике Казахстан Сильван Гиоге вручил им медаль 1939-1945 годов с планкой «Освобождение».

— Подвиг казахстанцев - это часть общей истории, которую мы должны помнить. Они сражались и гибли вдали от родины, но их мужество и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах. Связи между Казахстаном и Францией имеют глубокие исторические корни, - отметил глава дипломатической миссии.

Во время войны более трех тысяч казахстанцев, оказавшихся на оккупированных территориях, стали частью интернациональных партизанских отрядов, которые сражались против нацистов. Они действовали в Польше, Чехословакии, Норвегии, Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии, Австрии, Франции, Италии. Казахстанские солдаты были не просто участниками сопротивления — они становились лидерами, организовывали отряды и вели активную борьбу с врагом.

Во Франции был сформирован партизанский отряд «Монгол», в рядах которого сражались 300 казахов. Такое название отряд получил от французов, так как в составе отряда были также и другие выходцы из Центральной Азии. Их азиатская внешность напоминала европейцам об исторических монголах.

— Благодарим Францию и ее народ за неизменную память и уважение наших земляков, сражавшихся на ее земле. Мы гордимся тем, что казахстанцы внести свой вклад в освобождение Европы от фашизма, это часть нашей общей истории, нашей общей Победы, - отметил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба, генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.  

 

#награждение #медали #семьи #Тулуза #партизаны

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