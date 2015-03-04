Тренд эффективности Свежий выпуск 778 Досжан НУРГАЛИЕВ

О результатах этой работы рассказали на брифинге в СЦК представители Мажилиса Парламента и Министерства по инвестициям и развитию. Реализация политики энергоэффективности началась в Казахстане с поручения Главы государства о снижении энергоемкости ВВП на 10% к 2015 году и на 25% – к 2020-му. Правительством уже принят ряд системных мер и созданы основные механизмы энергосбережения.

В числе правовых норм, составляющих основу законодательной базы энергосбережения, депутат Мажилиса Андрей Бегенеев отметил принятый Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» с действующими 22 нормативными правовыми актами. Также принята и реализуется госпрограмма «Энергосбережение–2020», в рамках которой в стране реализуются 16 региональных и 5 отраслевых планов по энергосбережению.

– За предстоящую пятилетку Казахстан должен осуществить инновационный прорыв в области энергоэффективности. Поэтому популяризация акции «Энергоэффективный Казахстан» является для государства и общества актуальной задачей, – сказал депутат.

Как сообщил далее в своем выступлении председатель Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИРа Аманияз Ержанов, на сегодня плановые показатели энергоемкости ВВП РК исполняются. По результатам 2013 года энергоемкость ВВП снизилась на 18,6% от уровня 2008 года. Что касается конкретных итогов 2014 года, то прогнозируемый эффект составляет не менее 6%.

Семь новых нормативно-правовых актов, разрабатываемых Правительством, предусматривают установление дополнительных требований для энергосервисных компаний, технологических процессов, оборудования и стройматериалов. На первом этапе предполагается установить нормативные требования по энергоэффективности оконных блоков, электродвигателей и источников света.

– Вся работа в области энергоэффективности отраслей экономики ведется на основе Государственного энергетического реестра, куда входят более 7 тысяч субъектов рынка. При этом число субъектов, обязанных пройти энергоаудит в 2015 году, составляет 3 270 предприятий, – сказал глава комитета. Он также отметил: только в 9 областях страны достигнут средний уровень исполнения планов. В остальных регионах ситуация требует наверстывания упущенного.