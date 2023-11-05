Тренера по йоге оштрафовали за мнимую взятку

Штрафом от Антикора в размере 690 тысяч тенге обернулось для уральского тренера по йоге вручение руководителю областного управления физической культуры и спорта символического презента – коврика для занятий на Дне йоги, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Вот уже несколько лет подряд за исключением периода пандемии организаторы Дня йоги в Уральске стараются провести его как можно шире. Четыре года назад в нем впервые принял участие атташе посольства Индии в Казахстане. В этом году на праздник, состоявшийся на стадионе "Юность", где собралось более тысячи человек, также приехали гости из Индии.

По словам тренера по йоге Маргариты Булдаковой, подготовка к нему началась за полгода. Конечно, такое массовое и зрелищное мероприятие, направленное на формирование навыков здорового образа жизни, не могло пройти без представителей областного управления физической культуры и спорта. В официальной части мероприятия руководитель ведомства (уже бывший) получил в подарок коврик для занятий йогой.

На днях тренеру сообщили о нарушении с ее стороны антикоррупционного законодательства. Ответ Антикора на запрос журналиста по этому поводу, раскрывающий суть дела, Маргарита разместила на своей странице в инстаграм:

"В Антикоррупционную службу по ЗКО поступило письмо ГУ «Западно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации МФ РК" по факту незаконного материального вознаграждения государственного служащего. 21 июня текущего года бывший руководитель областного управления физической культуры и спорта Есендияров К. получил подарок в виде коврика для занятий йогой от Булдаковой М. В свою очередь, Есендияров К. посчитал действия Булдаковой М. неправомерными и сдал указанный подарок в специальный государственный фонд. В соответствие со ст. 676 КоАП РК предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами влечет штраф в размере 200 МРП. Департаментом в отношении Булдаковой М. составлен протокол об административном правонарушении, ей предоставлено 7 календарный дней для добровольной уплаты административного штрафа в размере 50%. В случае неуплаты административного штрафа в 7-дневный срок, административное дело будет направлено в суд, который даст надлежащую правовую оценку действиям Булдаковой М."

Уже пять лет посольство Индии в Казахстане в качестве благотворительности отправляет нам коврики и футболки с символикой Дня йоги для вручения участникам мероприятия.

"То есть этот коврик был не от меня лично. Такие презенты получили многие уральцы. Штраф платить я отказалась. Наняла адвоката", – сообщила Маргарита, уверенная, что этот жест с ее стороны уж никак нельзя расценивать как взятку.

Что это – охота на ведьм, гонка за показателями или казусы антикоррупционного законодательства? Какую выгоду хотела извлечь тренер, "подкупив" подаренным поролоновым ковриком стоимостью от 2,5 тысячи тенге руководство облспорта? Мог ли чиновник, зная, чем это обернется для обеих сторон, вернуть презент после мероприятия? Что дальше – тюрьма для организаторов праздников, предложивших высоким гостям ломоть каравая или баурсак с пиалой кумыса?

Эти вопросы повисли в воздухе. Вспомнилось непонимание общественности по поводу недавнего решения суда по уже реальному коррупционному делу. Семь человек (сотрудников полиции и инспекторов транспортного контроля) обвинялись в неоднократном получении взятки за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном с превышением допустимой нагрузки, один – в даче взятки. Вина обеих сторон доказана. Вот только взяткодатель приговорен к семи годам лишения свободы, а взяткополучатели отделались штрафами и лишением званий.

И еще один вопрос не дает мне покоя. Какова судьба гостей из-за рубежа, так часто приезжающих в Казахстан на праздничные мероприятия в рамках межрегионального сотрудничества? Чем для них оборачиваются презенты местным чиновникам, торжественно врученные на сценах по законам гостеприимства?