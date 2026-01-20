Тренировочная база для ФК «Ордабасы»
Ксения Черника
В Шымкенте состоялось открытие современной многофункциональной тренировочной базы футбольного клуба «Ордабасы». Новый спортивный объект предназначен для проведения учебно-тренировочных сборов и подготовки профессиональных спортсменов. Общая площадь базы превышает 6 тыс. кв. м. Комплекс построен за счет спонсорских средств и включает футбольные поля с натуральным и искусственным покрытиями, два тренировочных зала, а также гостиницу для размещения команды.