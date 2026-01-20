На церемонии открытия аким города Габит Сыздыкбеков отметил, что развитие современной спортивной инфраструктуры способствует повышению уровня массового и профессионального спорта. В настоящее время в составе ФК «Ордабасы» выступают пять легионеров. Клуб располагает дополнительной квотой для привлечения еще пяти иностранных игроков. С 22 января команда находится на учебно-тренировочных сборах в Анталье (Турция), где будет проведен просмотр новых футболистов из Казахстана, Сербии и ряда европейских клубов. Напомним, по итогам прошлого сезона футбольный клуб «Ордабасы» занял седьмое место в чемпионате страны.