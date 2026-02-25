Третий фестиваль Евразийского альянса горных курортов стартовал в Алматы

Туризм
185
Дана Аменова
специальный корреспондент

В этом году ключевые мероприятия проходят на площадках горных курортов Oi-Qaragai и Шымбулак, что подчёркивает значение города как одного из центров развития горного туризма в Казахстане и Евразийском пространстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городское Управление туризма

Фото: Управление туризма г. Алматы

Фестиваль объединил руководителей и представителей горных курортов, профильных экспертов, а также участников туристической отрасли из Казахстана, России, Узбекистана и Азербайджана.

Значение Алматы в развитии горного туризма отметил заместитель акима города Алматы Олжас Смагулов.

«Алматы обладает уникальными возможностями для развития горного туризма благодаря своей близости к горным территориям. Проведение фестиваля на площадках алматинских курортов подтверждает высокий потенциал региона и открывает дополнительные перспективы для городской экономики и туристической отрасли», – подчеркнул он.

О приоритетах города в развитии туристической отрасли также рассказала руководитель Управления туризма города Алматы Галия Токсеитова.

«Алматы продолжает сохранять лидирующие позиции по туристическому потоку в стране. За девять месяцев прошлого года город посетили порядка 1,8 миллиона туристов, при этом каждый второй иностранный гость, приезжающий в Казахстан, включает Алматы в свой маршрут. Близость к горным территориям формирует высокий спрос на горный туризм, что делает развитие Алматинского горного кластера одним из стратегических направлений для городской экономики», – сказала она.

Центральным событием первого дня стал Евразийский форум по развитию горного туризма. Участники обсуждают вопросы формирования и развития Алматинского горного кластера, инфраструктурные решения, повышение качества сервиса и обеспечение безопасности на курортах.

По словам генерального секретаря Евразийского альянса горных курортов Андрея Кукушкина, развитие Алматинского региона сегодня вызывает значительный интерес у международного экспертного сообщества.

«Реализация кластерного подхода позволит создать современную и конкурентоспособную инфраструктуру, ориентированную как на внутренний, так и на международный туристический рынок», – отметил эксперт.

В свою очередь главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев, подчеркнул стратегическую роль горного туризма для экономики региона.

«Развитие горного кластера в Алматинском регионе является одним из приоритетных направлений туристической политики. Такие проекты способствуют привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и формированию устойчивой туристической экосистемы, способной обеспечить долгосрочный экономический эффект», – заявил он.

В рамках фестиваля запланированы деловые и спортивные мероприятия, включая профессиональные соревнования инструкторов горных курортов, тематические сессии и отраслевые встречи.

#Алматы #форум #фестиваль #Евразийский альянс горных курортов

