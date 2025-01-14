Третий год без новоселья

Обещать – не значит построить

– Я купила квартиру в самом начале 2022 года. Повелась на рек­ламу в социальной сети – «только сегодня и только у нас»: менее 300 тысяч за квадратный метр, где вы такие цены еще найдете? Комплекс комфорт-класса, система «умный дом», – вспоминает завязку своей истории дольщица Гульжан Исмаилова. – Всей суммы на покупку не было, поэтому оформила рассрочку с оплатой двумя платежами, заключила договор предварительного бронирования с компанией-застройщиком. И стала ждать новоселья – согласно проектным документам строительная компания обещала сдать жилой комплекс в эксплуатацию в декабре 2022-го.

Но, как говорится, обещать – не значит жениться. Минул декабрь 2022-го, 2023-го и даже 2024 годов, а новоселья дольщики так и не дождались. Потому что некуда пока вселяться – работы еще много: фасад не обложен, и это не беря в расчет благоустройство дворовой территории, паркинга, придомового пространства...

У застройщика в лице директора ТОО «ДФБ Onyx KZ» ­Руслана Мейрбекова, говорят люди, сплошные отговорки: все лето рассказывал, что утеплитель едет из России, мол, возникли проблемы с доставкой. Буксует уже год и доставка лифтов из Китая. Никак не могут дост­роить паркинг – там залит пол, поставлена перегородка, но на этом все!..

– Сколько уже выслушали обещаний от представителей застройщика! Те клялись-божились, что заедем мы в свои квартиры до нового, 2024 года, – подключается к разговору ­Самат Турмагамбетов, еще один дольщик. – В феврале 2024-го нас заверяли: дом сдадут в эксплуа­тацию в сентябре минувшего года. В присутствии депутатов Мажилиса Даулета Турлыханова и Даулета Мукаева, которых мы пригласили на встречу, представитель строительной компании тоже обещал сдать дом в сентяб­ре. Но все лето стройки почти не было, а когда на одно из собраний мы приехали с нашим адвокатом, нас даже не запустили на территорию объекта. Но и так было видно: движения нет – тишина, даже стука молотка не слышно.

Денег нет... ни у кого

Впору впасть в отчаяние, оно и настигает многих. Ситуации ведь у всех разные: кто-то еще готов ждать, терпеть и надеяться, что вот-вот и новый дом начнут заселять, а пока можно перекантоваться у родственников. А у кого-то не осталось ни веры, ни (и это самое страшное в данном случае) денег.

Большая часть дольщиков – неместные, вложившиеся в столичные квадратные метры в надежде на скорую и счастливую жизнь в Астане. Вкладывались последним: продавали жилье, брали взаймы, оформляли кредиты. Многие произвели стопроцент­ную оплату за новую квартиру, а теперь вынуждены гасить кредиты и раздавать долги, при этом платить за съемное жилье.

Как-то обмолвилась в общем чате одна из дольщиц: «Иногда появляется желание выйти в окно от бессилия и безденежья». Женщину можно понять: все деньги от продажи дома ушли на покупку новой квартиры. И таких, потихоньку совсем отчаи­вающихся, немало: это и матери-одиночки, и многодетные родители, и студенты, которым родители наскребли на пусть совсем небольшую, но свою квартирку в столице.

По мнению дольщиков, ждать благополучного разрешения дела именно с этим застройщиком бесполезно: денег на стройку у компании, судя по всему, нет.

– Более или менее стройка шла, когда люди вносили деньги. Основательно она заглохла в апреле 2023 года, у нас есть видео- и фотоматериалы, как на стройплощадке возились буквально несколько рабочих, иногда что-то подвозили из стройматериалов. И то эта имитация бурной деятельности затевалась лишь тогда, когда мы поднимали шум, – несостоявшиеся пока жильцы проблемного ЖК показывают хронику в специально созданном аккаунте.

Там же, в комментариях, люди сетуют на отсутствие помощи от государственных органов. А ведь они уже не единожды организовывали встречи с представителями городского управления контроля и качества городской среды (ГАСК), лично с акимом столицы и его заместителями. Приглашали дольщиков и на заседание межведомственной комиссии (МВК) по проблемным домам, ведь у ЖК проблема не только с финансированием, но и с документацией. И тогда на МВК аким потребовал от застройщика взяться за ум и дело, не забывать об уголовной ответственности. И вроде даже сдвинулось что-то: ГАСК помогал и по техническим условиям, договоры перезаключал с коммунальными службами.

Только вот положительных итогов не видно: дом-то ведь так и не достроили! По словам дольщиков, на собрание приезжают представители ГАСК, но слышат от них люди чуть ли не «сами виноваты – вы же по личной воле вложились в этот объект!»

Все идет хорошо. Только мимо?

За комментарием наша газета обратилась в столичное управление контро­ля и качества городской среды. И получила ответ (мы приведем его в сокращении, без выдержек из Гражданского кодекса РК):

«В настоящее время обязательства по завершению строительства возложены на застройщика в лице ТОО «Султан. Б», ТОО «ДФБ Onyx KZ» в рамках заключенных договоров.

На сегодняшний день вопрос передачи объекта в пользу ЖСК на межведомственной комиссии акимата города Астаны по вопросам долевого участия в жилищном строительстве не рассматривается.

При этом инициативная группа дольщиков данного объекта, а также представители застройщика неоднократно были на прие­ме у руководителя управления, в ходе которого застройщику даны рекомендации ускорить темпы строительства и обеспечить завершение объекта в кратчайшие сроки.

Так, 5 декабря 2024 года проведено рабочее совещание с участием инициативной группы дольщиков, сотрудников государственных и правоохранительных органов. По итогам совещания даны соответствующие разъяснения и рекомендации застройщику нарастить темпы строительства. Вместе с тем завершение данного объекта находится на постоянном контроле управления».

«О каком контроле идет речь?!» – недоумевают дольщики, если все обещанные (и предписанные законом) сроки вышли. Тем более что у них появился еще один повод для опасений.

– У застройщика свой способ «сотрудничества» с подрядчиками, нам проговорился один из них: рассчитываться со строи­телями стройкомпания намерена не деньгами, а «натурой» – квартирами тех дольщиков, которые не до конца внесли деньги по рассрочке. А у кого-то это 500 тысяч, у кого-то миллион, и сейчас, спустя три года, компания хочет расторгнуть договор. Люди уже получили уведомления, что изъятие квартир будет через суд, – рассказывает Гульжан Исмаилова.

Женщина в том чис­ле получила уведомление, что если не оплатит свой долг 1,1 млн тенге до 30 ноября, то в одностороннем порядке с ней расторгнут договор.

– Понимаю, что и денег ведь не увижу! Мы такое уже тоже проходили: еще в сентябре 2023 года 20 человек подали заявление в суд с требованием расторгнуть договор, и на основании исполнительных листов частные судоисполнители наложили арест на счета фирмы – застройщик не возвращал деньги. Но денег люди так и не дождались. Они продолжают биться, но пока без толку, – говорит Гульжан.

Что сейчас в планах у людей? Первый серьезный шаг уже сделан: 2 октября минувшего года создан жилищно-строительный кооператив. Дальше будут заниматься тем же: продолжать писать во все инстанции. Только вот ответов напрямую оттуда нет – письма спускаются обратно в ГАСК.

А еще люди надеются добиться привлечения нового инвестора, способного вытянуть из «болота» такой проблемный объект. Для этого надо, чтобы его дальнейшую судьбу решили на межведомственной комиссии.

У каждого своя правда

Расклад ситуации был бы неполным без мнения второй стороны – застройщика. И мнение это, как вы понимаете, радикально отличается от позиции дольщиков.

По телефону мы связались с сопроводителем проекта Ерболатом Аубакировым. На первый вопрос, почему жилой комплекс, который он лично обе­щал сдать в сентяб­ре 2024 года, до сих пор не сдан, он ответил так:

– Тогда мы говорили про сентябрь, потому как на тот ­момент я был почти на 100 процентов уверен, что получу финансирование от банка. При этом мы прошли по всем критериям программу от фонда «Самрук-Казына». Только вот нам девять месяцев не подпи­сывали до­кументы. Палки в колеса втыкались «благодаря» негативной позиции адвоката, представляю­щей интересы негативно же настроенных дольщиков.

Нам подписали документы только в октябре минувшего года, и мы сразу же ускорились. Правда, уже упущено все финансирование. Что касается сроков, то на недавно прошедшем в районном акимате собрании нам установили окончательный срок – второй квартал 2025 года, это июль, – рассказал собеседник.

Выходит, контролирующие органы все устраивает, не находят никаких нарушений? Ерболат­ Аубакиров уверяет, что все обос­нования задержки строительства он предоставил. В том чис­ле следователю, который вел возбужденное (по инициативе дольщиков) дело на компанию-застройщика. По словам представителя стороны застройщика, сотрудник правоохранительных органов даже поинтересовался: мол, почему же вы не пишете встречное заявление о клевете?

При этом Ерболат Аубакиров подчеркивает: большинство дольщиков – на стороне застройщика, хотят, чтобы жилой комплекс достроило именно ТОО «ДФБ Onyx KZ».

– Они готовы ждать сколько потребуется, зная ситуацию. Люди видели документы, понимают, что разговоры о якобы украденных нами трех миллиардах тенге – неправда. Забери мы столько денег, разве была бы стройка на таком этапе сейчас? Осталось всего ничего: довес­ти до ума фасад – он проклятый какой-то у нас получился. Мы подали судебные претензии в отношении субпод­рядчика: компания ему оплатила, а фасадных работ так и не было проведено. И дольщики все это прекрасно знают, – считает Ерболат Аубакиров. – Лифты уже в Астане, оплата прошла, просто на другом комплексе. Все договоры заключены для завершения этого комплекса, и соответствующие бумаги мы показали всем – и ГАСК, и замес­тителю акима, и следствию, и депутатам. Поверьте, мы не такие люди, какими нас выставляют.

Что касается уведомлений о расторжении договора, то представитель застройщика признает: рассылка действительно есть, но отправляются такие уведомления только тем дольщикам, кто хитрит, кто хочет получить списание долгов.

– Они ведь подписывали условия при оформлении договора, в них ничего не изменилось: чем быстрее вы оплатите, тем быст­рее мы достроим, – замечает Ерболат Аубакиров.

– Но так ведь денег нет у людей! Кто-то отдал последнее, а сейчас все заработанное идет на съемное жилье...

– Кто снимает квартиру, а кто имеет по несколько квартир, мы в курсе. Я не лезу в их карман. Люди прекрасно знают, что я остался достраивать, привлек двух инвесторов. И предъявить, кроме меня, больше некому – прежнее руководство умыло руки.

– Но ведь за вами числится, как нам рассказали, долг перед теми дольщиками, кто уже давным-давно расторг договор, а деньги вы им так и не выплатили.

– Таких, кто расторг, было 27 человек, 20 из них свои деньги получили. Оставшиеся семь – среди них есть те, кто уже тоже получил, но уверяют, что этого не было. Почему они так делают, я не знаю.

Сопроводитель проблемного проекта настаивает: все потихонечку доделается. ТОО направило письма депутатам. Пригласили поучаствовать в собрании и нашу газету: «Вы послушаете актив, который адекватно мыслит».

Как будут развиваться события, покажет время. Хочется надеяться, что стороны смогут наконец дойти не только до понимания друг друга, но и до скорого новоселья.