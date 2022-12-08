Тревога для новобранцев

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Любовь Доброта, Шымкент

Высшую степень боевой готовности продемонстрировали военнослужащие механизированной бригады.

Военные учения прошли в механизированной бригаде регионального командования «Юг». Это традиционная проверка боевой готовности в начале нового учебного периода. На этот раз учения прошли под девизом «Қуатты армия – Жаңа Қазақстан».

Тактико-строевые занятия по приведению части в высшую степень боевой готовности предполагают необходимость получить за короткие сроки экипировку, оружие и боеприпасы, быстро подготовить военную технику, вывести ее из парка для хранения и переместить в район, где производится формирование ротных колон.

Военнослужащие срочной службы, призванные в ряды вооруженных сил этой осенью, впервые реагировали на звук сигнала тревоги, но не растерялись и показали собранность и умение действовать слаженно и по уставу.

Как рассказал молодой солдат, рядовой Айбек Берденов, призванный на службу из города Алматы, перед началом нового учебного периода он и его товарищи по службе прошли инструктивно-методические занятия по мерам безопасности. Также новобранцы отработали алгоритм действий, научились минимизировать риски при выполнении своих служебных обязанностей, предотвращать травматизм при обслуживании вооружения и военной техники.

После недельной проверки боевой готовности у военнослужащих всех категорий пройдут занятия по специальности, которые включают в себя изучение личным составом функциональных обязанностей, штатного вооружения и военной техники, порядка их эксплуатации.

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