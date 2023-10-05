Тревога цунами объявлена в Японии после землетрясения

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У архипелага Идзу в Японии произошло землетрясение, объявлена тревога цунами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: из открытых источников

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Японии, объявлена тревога цунами, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Землетрясение произошло в 11.00 (08.00 по времени Астаны) в районе острова Торисима к югу от японского архипелага Идзу. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Предположительно, высота цунами составит 1 метр. Метеорологи предупреждают, что даже волна до одного метра высотой способна сбить человека с ног. Телеканал NHK прервал передачи и ведет трансляцию с островов архипелага. Население призывают не подходить к берегу. Тех, кто оказался у моря – срочно подняться на возвышенность, а также предупредить своих родственников и друзей, если они находятся в этом районе. Наиболее опасными являются порт и устья рек. Предположительно, первая волна подойдет к берегу островов в интервале 11.30-12.00 (8.30-9.00 по времени Астаны).

#землетрясение #Япония #цунами

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