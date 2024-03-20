Три аргумента

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Юлия Полонская

Проект Строительного кодекса поддерживают казахстанские проектировщики.

фото из архива "КП"

В частности, как сообщил вице-министр промышленнос­ти и строительства Тимур Карагойшин на площадке СЦК, это касается регламентации и усиления ответственности, системы технического регулирования и общественного контроля, которые подразумевает документ.

По словам спикера, проектные организации, во-первых, выступают за пересмотр действующего механизма с возможностью реализации проекта комплексно – с момента планирования до ввода объекта в эксплуатацию – одним квалифицированным исполнителем. Кроме того, они считают важным оптимизировать процесс проектирования путем включения экономической части технико-экономического обоснования в стадию «проект». В-третьих, предлагают объединить инжиниринговые услуги технического и авторского надзора под руководством проектной организации.

Данные предложения поддерживаются и уполномоченным органом. Аргументировал спикер свою позицию данными американских специалистов, которые считают, что применение методологии управления проектами обеспечивает высокую надежность достижения целей проекта и на 10–15% сокращает затраты на его реализацию.

– В нашей стране действующий механизм по управлению проектом не работает. Фактически он используется, когда уже приняты все проектные решения и проведена экспертиза, – отметил Тимур Карагойшин.

В соответствии с поручением Главы государства Комитет строительства намерен создать благоприятные условия для инвесторов. Для этого разработаны поправки по внедрению услуги «технический заказчик», аналогичные контрактам EPC (инжиниринг, снабжение и строительство). Данный подход оптимизирует процесс строительства и позволит системно реализовать комплексную застройку.

В рамках оптимизации процесса проектирования выработаны поправки, предусматривающие исключение ТЭО по объектам строительства из состава предпроектной документации и интеграцию его в стадию «проект». В результате эксперты планируют приблизить стадию строительно-монтажных работ на полтора года, получить прозрачное ценообразование и привлекательный инвестклимат.

– Сегодня дублируются службы авторского и техничес­кого надзора, которыми руководит проектная организация, – отметил представитель профильного ведомства. – Действующая система снижает ответственность и ведет к коррупционным действиям. В связи с этим предложения архитекторов и проектировщиков направлены на объединение этих услуг.

Тимур Карагойшин также подчеркнул, что качество жилья зависит и от цены ресурса. В прошлом году в стране были пересмотрены основы базового ценообразования, и с 1 января этого года внедрены новые подходы в этой области.

#проект #Строительный кодекс #проектировщики

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