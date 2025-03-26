Три медали завоевали казахстанцы в первый день ЧА по греко-римской борьбе

Борьба,Спорт
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Состязания проходят в Аммане (Иордания)

Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ибрагим Магомадов стал бронзовым призером чемпионата Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмен успешно представил страну в весовой категории до 77 килограммов.

Также, казахстанский борец греко-римского стиля Шамиль Ожаев (до 87 килограммов) стал третьим на чемпионате. В схватке за третье место Ожаеву противостоял Сан Хёк Пак (Южная Корея). Встреча завершилась победой казахстанца со счетом 5-1.

В свою очередь Алимхан Сыздыков уступил в финале чемпионата, поборовшись за золото в весовой категории до 130 килограммов. В финальной схватке ему противостоял Фардин Хедаяти из Ирана. Соперник выиграл встречу со счетом 7-0.

По итогам первого дня в активе Казахстана три медали.

 

#Азия #чемпионат #борьба #медали

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