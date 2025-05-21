Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Транспорт,Закон и Порядок
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Общественный транспорт временно изъят и направлен на спецстоянку

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники полиции пресекли грубые нарушения правил эксплуатации общественного транспорта, предотвратив потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции. 

Так, 20 мая на автодороге Екатеринбург - Алматы были остановлены три междугородних автобуса марок Van Hool, EOS  и VAN, следовавших из Шымкента в столицу. В каждом находилось около 30 пассажиров — всего порядка 90 человек. 

В ходе проверки выяснилось, что автобусы самовольно переоборудованы: убрав предусмотренные заводской конструкцией сиденья, водители установили в салонах спальные места. Подобные изменения существенно повышают риски получения травм при ДТП и нарушают действующие нормы безопасности.

К тому же все трое водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения. В отношении них составлены протоколы по ст. 590, ч. 10 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Все три автобуса временно изъяты и направлены на спецстоянку. Полицейские не ограничились наказанием, с каждым водителем была проведена профилактическая беседа о важности соблюдения требований безопасности. Общественный транспорт был временно изъят и направлен на специализированную стоянку.

Правоохранительные органы Акмолинской области продолжают работу по обеспечению безопасности на дорогах и напоминают: любые самовольные изменения конструкции транспортного средства без соответствующего разрешения не только нарушают закон, но и ставят под угрозу жизнь пассажиров.

 

#нарушение #пассажиры #эвакуация #автобусы

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