Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники полиции пресекли грубые нарушения правил эксплуатации общественного транспорта, предотвратив потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Так, 20 мая на автодороге Екатеринбург - Алматы были остановлены три междугородних автобуса марок Van Hool, EOS и VAN, следовавших из Шымкента в столицу. В каждом находилось около 30 пассажиров — всего порядка 90 человек.

В ходе проверки выяснилось, что автобусы самовольно переоборудованы: убрав предусмотренные заводской конструкцией сиденья, водители установили в салонах спальные места. Подобные изменения существенно повышают риски получения травм при ДТП и нарушают действующие нормы безопасности.

К тому же все трое водителей ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения. В отношении них составлены протоколы по ст. 590, ч. 10 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Все три автобуса временно изъяты и направлены на спецстоянку. Полицейские не ограничились наказанием, с каждым водителем была проведена профилактическая беседа о важности соблюдения требований безопасности. Общественный транспорт был временно изъят и направлен на специализированную стоянку.

Правоохранительные органы Акмолинской области продолжают работу по обеспечению безопасности на дорогах и напоминают: любые самовольные изменения конструкции транспортного средства без соответствующего разрешения не только нарушают закон, но и ставят под угрозу жизнь пассажиров.