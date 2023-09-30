Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Фото: Минобороны Казахстана

25 сентября во время учений в Жамбылской области офицеры Национальной гвардии получили ранения ног.

По информации пресс-службы Нацгвардии, в результате нарушения мер безопасности три офицера получили легкие ранения ног, жизненно-важные органы не задеты. Военнослужащие госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Причины и обстоятельства выясняются.

Учебные стрельбы военнослужащих проводились в соответствии с планом боевой подготовки на полигоне «Айша-Биби».