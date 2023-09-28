Три старика и железная собака

Пронзительная и одновременно тихая история трех одиноких ветеранов войны, забытых где-то во французской глуши, в богадельне. Здесь нет жалоб на жизнь, нет злости и невыносимого ожидания скорого ухода. Совершенно разные по духу, своему отношению к жизни, они, тем не менее, сплотились в единой надежде – бежать, бежать навстречу свободе, неизведанным землям. Неважно, будь то простой пикник или заветный Индокитай с его экзотикой, послушными женщинами и приключениями. По сути, их мечты прекраснее, чем сама попытка освобождения. Символом надежд стали тополя, чьи кроны призывно качает ветер. Они завораживают, манят, обещают…

Главные роли в спектакле исполнили известные актеры Кенжетай Абильдин (Фернан), Дуйсен Кенжеев (Рене) и Жанибек Аристамбеков (Густав). В их трогательной команде есть еще один непременный участник – железная статуя собаки, которую Густав готов унес­ти за собой на край света. Создается ощущение, что этот предмет на самом деле – душа компании, ее вдохновение.

Актеры великолепно передали характер главных героев, предпочитающих уединение и времяпрепровождение на террасе. Интеллигентный дамский угодник Фернан является также связующим звеном между членами их команды и остальными жителями дома престарелых. Несмотря на тяжелые последствия после ранения в ногу, он не может спокойно усидеть на одном месте, знает каждый уголок в пределах территории их обитания.

Тревожный Рене, страдающий частыми внезапными обмороками из-за застрявшего в голове осколка, боится всех и вся, даже отказывается переписываться с сестрой, поручив это Густаву. Рене воспринимает всех как угрозу жизни, и только Фернан, Густав и железная собака его нисколько не тревожат, только с ними он послушен и готов уйти за друзьями хоть куда.

Густава – резкого вояку, морского волка – можно сравнить с тем самым железным псом, которого он обожает: тот не оставит, не предаст. И Густав намерен отплатить тем же. А пока он, нисколько не смущаясь, читает письма, адресованные Рене, отвечает на них, подписываясь своим именем. Но это такая форма заботы, ведь его друг буквально впадает в панику, едва увидев конверт, подписанный сестрой. И несмотря на всю свою грубоватость и приземленность, именно Густав увлекает друзей идеей о побеге, не сумев примириться с теплым супом и жизнью по расписанию. Его, запертого в глуши, снедаемого мыслями о свободе, обуревает тяга к бунту, побегу.

– В этом году это первая моя постановка, – говорит режиссер Темиржан Жанботаев. – Я долго размышлял, ставить спектакль или нет. Пьеса тяжелая, были сомнения – примет ли зритель? А потом подумал: почему бы и нет? Я хотел заставить зрителя задуматься, ведь для этого люди и приходят в театр.

Режиссер, изучая работы коллег, видел разные рисунки спектакля – пронизанные душевной болью, открытые и откровенные. Но у него свое видение, и сама пьеса, казалось, его притянула – здесь есть и комично-трогательные моменты, и грусть.

– Фернан, каким бы ни был романтичным, среди всей троицы отличается самым реалистичным взглядом на жизнь, – считает Темиржан Жанботаев. – Густава я сделал капитаном. Он покорял моря, успел повидать и сделать все в своей жизни. Его единственная мечта – уйти в море, выйти из замкнутого пространства, ограниченного комнатой и террасой. Но даже путь к воротам его пугает, его преследует страх, что его не выпустят. Те самые тополя, которые их так влекут, как бы намекают зрителю о загробном мире.

Режиссер доволен атмосферой и энергетикой героев, переданных актерами. В их великих планах есть место и сомнениям: «А если уйдем вдаль и попадем в такую же богадельню?» Повезет или не повезет мятущимся душам?..

Директор театра Досхан Сакен считает, что трагикомедию такого плана не каждый театр готов взять в работу.

– Это легкая простая история, но при этом грустная и глубокая, – отметил он. – Мне кажется, человек перед последним вздохом вспоминает самые яркие моменты своей жизни. Так же, как Густав, который бывал в Индокитае и мечтает туда вернуться, как сердцеед Фернан, которого везде преследуют прелестные женские образы.

На самом деле эту постановку стоит посмотреть не один раз, проникнуться ее идеей, адресованной зрителям разного возраста. Каждый из нас в своих самых смелых мечтах и надеждах не раз оказывался в ситуации, когда первый шаг навстречу неизвестности был самым страшным – получится или нет, к чему приведут наши стремления?..

52-й сезон Жезказганского казахского музыкально-драматического театра официально открыт. В афише, помимо премьеры, репертуарные спектакли, уже полюбившиеся публике. Досхан Сакен говорит о планах. Во-первых, в этом году премьерами зрителя будут радовать каждый месяц. Так, жезказганцам представят спектакль «Султан Бейбарс», к 14 февраля – добрую романтичную музыкальную постановку на русском языке. Есть и другие задумки, которые труппа пока держит в секрете.

Во-вторых, своего знаменитого «Шақан-Шері» по одноименному роману Мухтара Магауина актеры представят сразу на трех республиканских фестивалях, а также зрителям Петропавловска и Алматы. Кукольная труппа в начале октября отправится на гастроли в Шымкент.

Директор театра поделился и другими хорошими новостями: в этом году из областного бюджета было выделено 160 млн тенге на новый свет и звук. С завода Китая уже отправлен новый автобус, подаренный театру на минувший юбилей, а это означает, что теперь труппа станет мобильной и будет готова делиться своим творчеством гораздо чаще. Как и мечталось.