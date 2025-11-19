Триллион тенге получит «Байтерек» для финансирования 20 проектов экономики

Экономика
104

Основными драйверами кредитования реального сектора станут банки и Холдинг «Байтерек»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О трансформации национального института развития и новых приоритетах финансирования на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Kazpravda.kz

По его словам, роль Холдинга в реализации проактивной экономической политики будет существенно усилена. «Байтерек» уже трансформирован в инвестиционный холдинг, что означает переход от простой распределительной функции к стратегической инвестиционной деятельности.

Теперь фокус будет направлен на реализацию 15–20 системообразующих проектов, которые обеспечат наибольший мультипликативный эффект для национальной экономики.

Приоритетными отраслями для финансирования определены ГМК, машиностроение, энергетика, инфраструктура, туризм, а также химическая и пищевая промышленность.

«Для реализации этих задач в 2026–2028 годах Правительство продолжит выделение бюджетных средств АО "Байтерек" в размере до 1 трлн тенге. Однако в дальнейшем фондировании приоритетом станет вовлечение средств банков второго уровня», — отметил Серик Жумангарин.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в рамках Программы по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения важное значение в реализации инвестиционной политики придается институтам развития.

«Холдинг «Байтерек», как институт развития, должен стать не просто оператором проектов, а инициатором новых направлений роста, способным формировать рыночный спрос и создавать совместные предприятия. Это придаст дополнительный импульс развитию обрабатывающего сектора», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Kazakh Invest следует обеспечить более эффективную координацию работы госорганов и институтов развития по сопровождению всех проектов.

