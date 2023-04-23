Трио вымогателей поймали с поличным в Жаркенте

В Жетысуской области задержали преступную группу, вымогавшую деньги у бизнесмена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Задержание оперативники управления по борьбе с организованной преступностью при содействии бойцов спецназа произвели в Жаркенте, где подозреваемые вымогали у местного предпринимателя 15 тысяч китайских юаней.

«Группа состояла из трех мужчин. Один является жителем Алматы, второй из Алматинской области, третий из Жетысу. Задержаны они были при передаче денег от потерпевшего. У одного из них изъят пистолет (сигнальный) с 13 патронами, калибра 9 мм», – сообщил начальник УБОП Департамента полиции области Саркытбай Кусаинов.

Расследование по факту проводится по уголовной статье «Вымогательство». Задержанные водворены в ИВС.