Тритий не обнаружили в пойманной вблизи "Фукусимы-1" рыбе

Рыбу поймали 25 августа в 5 км от места слива, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

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Сотрудники Управления рыболовства Японии не обнаружили следов трития в рыбе, выловленной у побережья вблизи места сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Соответствующий отчет опубликован на сайте управления.

Рыба была поймана сетями 25 августа в 5 км от места слива. По данным агентства Kyodo, управление планирует ежедневно публиковать соответствующие отчеты в течение ближайшего месяца. Тем самым японские власти рассчитывают снизить опасения в Японии и за рубежом вокруг возможных последствий сброса, считает агентство.

Ранее Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, озвучив свою обеспокоенность по поводу сброса. В ответ японский премьер-министр Фумио Кисида призвал власти Китая немедленно снять соответствующие ограничения. Токио также выразил протест Пекину в связи с произошедшим.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней, согласно подсчетам ТАСС, в 952 раза меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.