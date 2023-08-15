Еще восемь человек поступили в больницу.

Фото пресс-службы ДП Карагандинской области

Трое человек погибло в ДТП в Карагандинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

15 августа на автодороге Алматы - Екатеринбург в 50 км от поселка Аксу-Аюлы произошла авария с участием Chevrolet Cobalt и Volkswagen Passat.

В результате ДТП 41-летний водитель автомашины Volkswagen и две его пассажирки от полученных травм скончались на месте происшествия. Также 28-летний водитель автомашины Chevrolet и семь пассажиров обеих автомашин доставлены в медицинское учреждение.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.