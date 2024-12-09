Трое человек пострадало в ДТП из-за пьяного водителя в Семее

ДТП произошло 8 декабря около 20:30 часов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции области Абай

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По предварительным данным, водитель погрузчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разворот, не убедившись в его безопасности. Это привело к столкновению с автомобилем LADA Priora. От удара автомобиль LADA Priora столкнулся с Lexus, который выезжал с улицы Дулатова.

«Последствия безответственного поведения за рулем оказались серьезными. Водитель и пассажиры LADA Priora получили травмы средней степени тяжести и были срочно доставлены в больницу для медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В отношении водителя погрузчика начато досудебное расследование.