Трое судей наказано в Казахстане

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Сообщается, что по итогам рассмотрения дел за грубые нарушения законности всего к дисциплинарной ответственности привлечены 3 судей: в отношении одного судьи в виде замечания, в отношении двух судей применено взыскания в виде освобождения от занимаемой должности судьи.

Вместе с тем, в отношении 4 судей дисциплинарные производства прекращены. Из них в связи с отсутствием состава дисциплинарного проступка — 1, в связи с истечением сроков давности привлечения — 1, в связи с освобождением от должности судьи по собственному желанию — 2 судей.