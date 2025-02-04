Трое судей наказано в Казахстане

Суд,Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На очередном заседании судебного жюри при Высшем Судебном Совете рассмотрены дисциплинарные дела в отношении 7 судей, передает Kazpravda.kz 

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Сообщается, что по итогам рассмотрения дел за грубые нарушения законности всего к дисциплинарной ответственности привлечены 3 судей: в отношении одного судьи в виде замечания, в отношении двух судей применено взыскания в виде освобождения от занимаемой должности судьи.

Вместе с тем, в отношении 4 судей дисциплинарные производства прекращены. Из них в связи с отсутствием состава дисциплинарного проступка — 1, в связи с истечением сроков давности привлечения — 1, в связи с освобождением от должности судьи по собственному желанию — 2 судей.

«Отказано в удовлетворении ходатайства о досрочном снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания в отношении одного судьи. Решения Судебного жюри не вступили в законную силу, поскольку судьи, на которых наложены дисциплинарные взыскания, вправе обжаловать их в Высший Судебный Совет, - отметили в госоргане.

#нарушения #судьи #высший судебный совет #наказания

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