Трое судей наказано в Казахстане

На очередном заседании судебного жюри при Высшем Судебном Совете рассмотрены дисциплинарные дела в отношении 7 судей, передает Kazpravda.kz
Сообщается, что по итогам рассмотрения дел за грубые нарушения законности всего к дисциплинарной ответственности привлечены 3 судей: в отношении одного судьи в виде замечания, в отношении двух судей применено взыскания в виде освобождения от занимаемой должности судьи.
Вместе с тем, в отношении 4 судей дисциплинарные производства прекращены. Из них в связи с отсутствием состава дисциплинарного проступка — 1, в связи с истечением сроков давности привлечения — 1, в связи с освобождением от должности судьи по собственному желанию — 2 судей.
«Отказано в удовлетворении ходатайства о досрочном снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания в отношении одного судьи. Решения Судебного жюри не вступили в законную силу, поскольку судьи, на которых наложены дисциплинарные взыскания, вправе обжаловать их в Высший Судебный Совет, - отметили в госоргане.