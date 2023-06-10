Трое суток в режиме ЧС: горящие леса в Абайской области удалось локализовать

Происшествия
25
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Большая часть очагов пожара в области Абай локализована, ситуация стабилизируется, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона. 

Фото пресс-службы акимата Абайской области

Заместитель акима области Абай, Димитрий Гариков, отметил, что на территории Камышенского лесничества пожар в основном локализован и процесс продолжается в Успенском лесничестве. Он также добавил, что угрозы населенным пунктам больше нет.

"На сегодняшний день ситуация находится под контролем. Площадь охвата пожара составляет 60 тысяч га. В тушении задействовано 922 человека личного состава, около 200 единиц техники и 8 вертолетов. У нас было три очага развития. В двух очагах пожар фактически минимизирован. На западной окраине в Каштакском лесничестве активно продолжается развитие пожара. 

На территории Камышенского лесничества пожар практически локализован, в Успенском лесничестве идет работа по его локализации. На сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет. Сейчас население возвращается в свои дома, угроза полностью снята. Привлечены силы и средства ДЧС Астаны, Карагандинской области, Семея, ВКО, а также силы и средства Минобороны в количестве 200 человек. Практически все силы и средства ГЛПР "Семей орманы" также привлечены", - отметил заместитель акима области.

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, Нурболат Дербисов, подтвердил, что обстановка постепенно стабилизируется.

"Продолжается работа по тушению пожара. Погодные условия были очень сложными, но сейчас постепенно ситуация стабилизируется благодаря работе пожарных. Основные очаги горения зафиксированы с помощью космического мониторинга. Общая площадь охвата пожара составляет порядка 60 тысяч гектаров. Привлечение дополнительных сил и средств из других областей дало результаты, ситуация находится под нашим контролем. Эвакуированные граждане постепенно возвращаются в свои дома", – заключил Нурболат Дербисов.

#Абайская область #пожар #лес

Популярное

Все
Десять автобусов направлены для эвакуации населения в области Абай
Смаилов принял участие во встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с Путиным
Ушел из жизни Бердибек Сапарбаев
В охваченную пожарами область Абай направлены военнослужащие
В МЧС сообщили о ситуации в Абайской области на сегодня
Ильин снят с должности министра по ЧС РК
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева
Смаилов высказался об итогах заседания глав правительств стран СНГ и ЕАЭС
Неизвестные угрожают редакциям СМИ и государственным органам
Состоялся телефонный разговор Токаева с премьер-министром Пакистана
Суд отправил под стражу бывшего депутата Мажилиса
Заволокло дымом: природный пожар продолжает бушевать в Абайской области
Спикер Сената провел переговоры с генеральным секретарем Мусульманского Совета старейшин
Токаев назначил нового главу МЧС Казахстана
"Он вписал себя в историю нашей страны": Алихан Смаилов
Трое суток в режиме ЧС: горящие леса в Абайской области удалось локализовать
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Церемония инаугурации президента Турции прошла в Анкаре
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
Горящий лес в Акмолинской области тушит пожарная авиация (видео)
Все флаги в гости к нам
В Казахстане выросли цены на социально значимые продовольственные товары
В Парламенте создали депутатскую группу "Бiр ел - бiр мүдде"
Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос-2023"
Астана готовится к приезду высоких гостей из дальнего и ближнего зарубежья
Притворялся холостым: стало известно, за что водитель убил сотрудницу акимата Актобе
Еще один мальчик утонул в Актобе
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди
Авиакомпания, не пустившая ребенка с инвалидностью в самолет, извинилась
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару
Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем
Видео кортежа выпускников заинтересовало полицейских Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции
Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
Группу домушников задержали в Алматы
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы

Читайте также

Заволокло дымом: природный пожар продолжает бушевать в Абай…
Суд отправил под стражу бывшего депутата Мажилиса
Неизвестные угрожают редакциям СМИ и государственным органам
В МЧС сообщили о ситуации в Абайской области на сегодня

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]