Трое суток в режиме ЧС: горящие леса в Абайской области удалось локализовать

Фото пресс-службы акимата Абайской области

Заместитель акима области Абай, Димитрий Гариков, отметил, что на территории Камышенского лесничества пожар в основном локализован и процесс продолжается в Успенском лесничестве. Он также добавил, что угрозы населенным пунктам больше нет.

"На сегодняшний день ситуация находится под контролем. Площадь охвата пожара составляет 60 тысяч га. В тушении задействовано 922 человека личного состава, около 200 единиц техники и 8 вертолетов. У нас было три очага развития. В двух очагах пожар фактически минимизирован. На западной окраине в Каштакском лесничестве активно продолжается развитие пожара.

На территории Камышенского лесничества пожар практически локализован, в Успенском лесничестве идет работа по его локализации. На сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет. Сейчас население возвращается в свои дома, угроза полностью снята. Привлечены силы и средства ДЧС Астаны, Карагандинской области, Семея, ВКО, а также силы и средства Минобороны в количестве 200 человек. Практически все силы и средства ГЛПР "Семей орманы" также привлечены", - отметил заместитель акима области.

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК, Нурболат Дербисов, подтвердил, что обстановка постепенно стабилизируется.

"Продолжается работа по тушению пожара. Погодные условия были очень сложными, но сейчас постепенно ситуация стабилизируется благодаря работе пожарных. Основные очаги горения зафиксированы с помощью космического мониторинга. Общая площадь охвата пожара составляет порядка 60 тысяч гектаров. Привлечение дополнительных сил и средств из других областей дало результаты, ситуация находится под нашим контролем. Эвакуированные граждане постепенно возвращаются в свои дома", – заключил Нурболат Дербисов.