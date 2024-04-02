Троллейбус с пассажирами горел в Алматы
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Жертв и пострадавших нет
Водитель троллейбуса эвакуировав пассажиров, приступил к тушению самостоятельно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.
2 апреля в 08:04 пожарные расчеты двух пожарных подразделений были направлены в Бостандыкский район.
По прибытии через 3 минуты обнаружено горение троллейбуса маршрута №7 на пл. 10 кв.м. Пассажиры успели покинуть салон, благодаря водителю.
Для тушения горевшего троллейбуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций транспортного средства.
Отмечается, что возгорание локализовано 08:10 часов, ликвидировано в 08:15.