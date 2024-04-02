Троллейбус с пассажирами горел в Алматы

Жертв и пострадавших нет

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Водитель троллейбуса эвакуировав пассажиров, приступил к тушению самостоятельно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

2 апреля в 08:04 пожарные расчеты двух пожарных подразделений были направлены в Бостандыкский район.

По прибытии через 3 минуты обнаружено горение троллейбуса маршрута №7 на пл. 10 кв.м. Пассажиры успели покинуть салон, благодаря водителю.

Для тушения горевшего троллейбуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций транспортного средства.

Отмечается, что возгорание локализовано 08:10 часов, ликвидировано в 08:15.