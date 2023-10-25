Труд на ниве духовности

Как символично, так и ожидаемо, что одним из подарков в этот день стали книги. Большую коллекцию изданий о жертвах политических репрессий передали библиотекам региона, торжественная церемония прошла в Областной библиотеке им. Абая в Семее.

Сотрудники Централизованной библиотечной системы (ЦБС) отметили, что изданию книг предшествовала масштабная работа, которая проводилась по всей республике. Изучались материалы в библиотеках, документы в архивах, многие из которых долгое время находились под грифом «секретно», привлекались возможности цифровых технологий. Закономерно и то, что исследователям активно помогали все казахстанцы.

Руководитель управления общественного развития Айдар Садырбаев подчеркнул, что все книги, ставшие результатом труда ученых, библиотекарей, архивистов и других специалис­тов со всего Казахстана, передадут в городские и районные библиотеки.

– Это очень познавательные, интересные и нужные книги. Они могут отличаться одна от другой тематически и стилистически, а все вместе создают общую картину социально-политической ситуации и жизни людей тех тяжелых лет, – говорил Айдар Садырбаев.

Изданы 34 сборника. В 20-м томе этой книжной серии рассказывается об области Абай. В регион передано 1 122 экземпляра.

– Кроме того, из Института истории и этнологии в нашу область доставлены 54 книги, рассказывающие об истории Казахстана разных лет, в общей сложности около 1 500 экземпляров, – сообщил Айдар Садырбаев.

Также сотрудники Централизованной библиотечной системы устроили BiblioParty. Главными гостями праздника стали школьники и студенты. Они выразили слова благодарности библиотекарям и поздравили их с профессиональным праздником.

– Библиотека – это наша духовная ценность, наше несравненное богатство, потому что в каждом библиотечном фонде хранится историческое наследие: художественная литература, публицистика, периодика, научные издания... День библио­текаря – праздник признания важности этой профессии, он поднимает статус тех, кто вносит неоценимый вклад в сохранение и развитие образования, науки, искусства, культуры, способствует процветанию нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных достижений, творческих успехов в вашем труде на ниве духовности, – поздравил библиотекарей аким Семея Нурбол Нурсагатов.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников ЦБС грамотами и благодарственными письмами. В области Абай сегодня действуют 137 библиотек, 15 из которых находятся в Семее. Книжный фонд в регионе составляет 2 387 312 экземпляров, по городу Семею – 790 554.

Если обратиться к истории, то первая библиотека в Семипалатинске появилась в начале 1869 года. Но она просуществовала недолго и закрылась, когда читатели прочитали все книги из ее фонда, а его пополнения не было. Такая же участь постиг­ла и библиотеку при Областном штабе. И лишь 20 сентября 1883 года – 140 лет назад – открылась общественная библиотека с читальней, учрежденная областным статистическим комитетом и сохранившаяся по сей день.