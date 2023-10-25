Труд на ниве духовности

Свежий выпуск
635
Флора Левина

Профессиональный праздник библиотекарей отметили в области Абай.

Как символично, так и ожидаемо, что одним из подарков в этот день стали книги. Большую коллекцию изданий о жертвах политических репрессий передали библиотекам региона, торжественная церемония прошла в Областной библиотеке им. Абая в Семее.

Сотрудники Централизованной библиотечной системы (ЦБС) отметили, что изданию книг предшествовала масштабная работа, которая проводилась по всей республике. Изучались материалы в библиотеках, документы в архивах, многие из которых долгое время находились под грифом «секретно», привлекались возможности цифровых технологий. Закономерно и то, что исследователям активно помогали все казахстанцы.

Руководитель управления общественного развития Айдар Садырбаев подчеркнул, что все книги, ставшие результатом труда ученых, библиотекарей, архивистов и других специалис­тов со всего Казахстана, передадут в городские и районные библиотеки.

– Это очень познавательные, интересные и нужные книги. Они могут отличаться одна от другой тематически и стилистически, а все вместе создают общую картину социально-политической ситуации и жизни людей тех тяжелых лет, – говорил Айдар Садырбаев.

Изданы 34 сборника. В 20-м томе этой книжной серии рассказывается об области Абай. В регион передано 1 122 экземпляра.

– Кроме того, из Института истории и этнологии в нашу область доставлены 54 книги, рассказывающие об истории Казахстана разных лет, в общей сложности около 1 500 экземпляров, – сообщил Айдар Садырбаев.

Также сотрудники Централизованной библиотечной системы устроили BiblioParty. Главными гостями праздника стали школьники и студенты. Они выразили слова благодарности библиотекарям и поздравили их с профессиональным праздником.

– Библиотека – это наша духовная ценность, наше несравненное богатство, потому что в каждом библиотечном фонде хранится историческое наследие: художественная литература, публицистика, периодика, научные издания... День библио­текаря – праздник признания важности этой профессии, он поднимает статус тех, кто вносит неоценимый вклад в сохранение и развитие образования, науки, искусства, культуры, способствует процветанию нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных достижений, творческих успехов в вашем труде на ниве духовности, – поздравил библиотекарей аким Семея Нурбол Нурсагатов.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников ЦБС грамотами и благодарственными письмами. В области Абай сегодня действуют 137 библиотек, 15 из которых находятся в Семее. Книжный фонд в регионе составляет 2 387 312 экземпляров, по городу Семею – 790 554.

Если обратиться к истории, то первая библиотека в Семипалатинске появилась в начале 1869 года. Но она просуществовала недолго и закрылась, когда читатели прочитали все книги из ее фонда, а его пополнения не было. Такая же участь постиг­ла и библиотеку при Областном штабе. И лишь 20 сентября 1883 года – 140 лет назад – открылась общественная библиотека с читальней, учрежденная областным статистическим комитетом и сохранившаяся по сей день.

#область Абай #библиотека #книги #День библиотекаря

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Когда мечты сбываются
Все лучшее – к празднику
В Нацгвардии отметили День Республики
Разговор о самом главном

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]