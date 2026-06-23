Труд за пределами статистики

Именно на неравнодушных людях держится способность общества справляться с кризисами, восполнять пробелы там, где не всегда успевают системы и институты.

Для жительницы Кокшетау Ольги Пономаренко волонтерство давно стало образом жизни. Вот уже 12 лет она работает в ОО «Спасти жизнь». Каждое утро в их небольшом собачьем приюте на окраине Кокшетау начинается одинаково: громкий приветственный лай, звон мисок – забота о сотне находящихся здесь четвероногих. Для Ольги Пономаренко и трех ее подруг, создавших общими усилиями свое общественное объединение, волонтерство превратилось в ежедневный труд по спасению и содержанию подопечных.

По словам Ольги, брошенных щенков и котят она подбирала с детства, пристраивала в добрые руки, если не удавалось – расклеи­вала объявления. Со временем создалась группа в популярных тогда соцсетях «Одноклассники» и «Мой Мир». Кошек вначале разбирали и содержали в квартирах и домах, но, поскольку число животных увеличивалось, стали подумывать об открытии приюта. К тому же некоторые из них нуждались в лечении, но ветеринарных государственных клиник в регионе нет, частных очень мало. Возить подопечных в Астану и Караганду накладно. Поэтому обращались к знакомым ветеринарам, участвовали в форумах, самостоятельно обучаясь базовым навыкам лечения.

Наконец удалось арендовать небольшой участок за городом, где обустроили приют домашнего типа для собак. Но в 2024-м их попросили освободить территорию. Ольга записалась на прием к акиму города Кокшетау. И в июне прошлого года городской отдел ЖКХ выделил землю для безвозмездной аренды на неограниченный срок.

К слову, в этом году Ольга Пономаренко окончила дуальный курс обучения в Катаркольском высшем колледже ветеринарии и биотехнологии. После десятка лет волонтерства она решила получить знания, чтобы самой лечить животных. Человек, имеющий два высших образования – переводчика и учителя английского языка, а также бухгалтерское – поступила в колледж. Принятие такого решения ускорил случай: два года назад в Щучинске зимой сбили собаку. Животное два дня пролежало возле вокзала, пока кто-то из горожан не позвонил Ольге Пономаренко. Они с подругой сразу же выехали из Кокшетау в Щучинск. Но единственное, что она смогла сделать, – обезболивающий укол...

Как только Ольга начала интересоваться возможностями получения специального образования, ей сразу попалось объявление о наборе на курс дуального обучения в Высший колледж ветеринарии и биотехнологии. Когда-то из-за нехватки средств ей пришлось самостоятельно осваивать базовые ветеринарные навыки: делать уколы животным, останавливать кровотечение, перевязывать раны, проводить другие манипуляции. Но теперь она поняла, насколько ценны знания, полученные в колледже.

Сегодня на огороженном участке приюта содержатся более сот­ни собак в домашних условиях. Одни животные свободно гуляют по территории, более агрессивные, конечно, привязаны в специальных загонах. Их через день выгуливает смотритель. Есть тут и «ясли» для щенков.

Собачий приют ОО «Спасти жизнь» хорошо знают в регионе, поэтому сюда звонят и обращаются за помощью хозяева питомцев из многих районов области. Здесь рады помочь каждому.

Содержат приют Ольга с тремя подругами на собственные средства. Конечно, каждая из четырех женщин-волонтеров имеет официальную работу, но добрую часть средств они тратят на содержание животных. А число их подопечных растет: то и дело им подкидывают новых котят и щенят.

Есть у приюта страница в соц­сетях, где публикуется вся информация, в том числе просьбы о помощи. Люди помогают крупой, находятся желающие оплатить экстренную операцию животным, кто-то привозит солому для подстилки. К примеру, на содержание сотни собак в месяц уходит 600–700 тыс. тенге. И это не считая лечения и стерилизации. Денег не хватает, но Ольга и ее подруги не отчаиваются: просят, договариваются, ищут корм подешевле.

Моя собеседница убеждена, что проблему бродячих животных невозможно решить без стерилизации, чипизации, но главное – ответственного отношения людей к своим питомцам.

– Многие не могут позволить себе стерилизовать животных, поскольку это дорого. В результате проблема, не решаясь, идет по кругу, – говорит она.

Поддерживает Ольга Пономаренко и чипирование для идентификации, потому что процедура повысит ответственность владельцев и сократит число выброшенных питомцев. Хотя вокруг этой инициативы много споров, система здесь необходима.

– Я волонтер, но многие путают мои взгляды с радикальной зоозащитой. Сегодня благодаря знаниям, полученным в колледже, я хорошо понимаю вопросы инфекционных и зоонозных заболеваний, поэтому чипирование животных считаю важным, – поясняет она.

Волонтер убеждена, что проблему бездомных животных нужно решать комплексно. Сегодня ответственность за них во многом переложена на местные исполнительные органы, и поэтому акиматы должны теснее сотрудничать с волонтерами и зоозащитниками. Необходимо также строже наказывать тех, кто сначала заводит четвероногого друга, а затем просто выбрасывает его на улицу. Решение сложившейся ситуации Ольга Пономаренко видит в развитии сети приютов, создании рабочих мест, поддержке людей, готовых этим заниматься. Важно участие каждого.

Владельцы собак и кошек нередко обращаются к волонтерам с просьбой взять питомцев на содержание на время отпуска или командировки. Поэтому в будущем Ольга планирует открыть гостиницу для животных.