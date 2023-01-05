"Трудно ответить на этот вопрос" – генпрокурор о степени участия Самата Абиша в январских событиях

Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Отвечая на вопросы журналистов, генеральный прокурор отметил, что у Самата Абиша статус свидетеля.

Фото: politic.kz

Генеральный прокурор РК Берик Асылов ответил на вопрос журналистов в Мажилисе о статусе Самата Абиша в деле о январских событиях, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Берик Асылов напомнил, что согласно расследованию, была совершена попытка государственного переворота.

«Возбуждено уголовное дело в отношении первых руководителей КНБ - Масимова и его заместителей», - сказал Асылов.

Между тем, журналисты выразили недоумение тем, что Карим Масимов и оба его заместителя признаны главными организаторами январских беспорядков, однако другой его заместитель – Самат Абиш, оказался вне заговора.

«Как получилось, что все руководство КНБ было в курсе, вы называете их одними из главных организаторов, а Самат Абиш, который был заместителем главы КНБ, ничего не знал?» - задали вопрос журналисты.

По словам Берика Асылова, ему трудно ответить на этот вопрос.

«Трудно сказать и ответить на этот вопрос», - ответил он.

Также, отвечая на вопросы журналистов, генеральный прокурор отметил, что у Самата Абиша статус свидетеля.

«Его просто допросили в качестве свидетеля», - добавил Асылов.

Напомним, в январе Самат Абиш был освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК.

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