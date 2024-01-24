Трудное «лечение» ветеринарии

Что удалось изменить к лучшему в животноводческой отрасли страны, в интервью «Казахстанской правде» рассказал заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК

Самат Толегенов.

– Самат Бексолтанович, еще в 2021 году в Послании народу Казахстана Глава государства поставил перед Правительством конкретные задачи по реформированию системы ветеринарии. Был разработан план мероприятий – «дорожная карта», прошедшая согласование в Администрации Президента и Правительстве. Можете назвать реальные примеры положительных изменений, достигнутых с начала ее реа­лизации?

– Чтобы намеченные реформы полноценно заработали, необходимо было внести изменения в действующее законодательство.

Поэтому депутаты Парламента инициировали проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии». Изменения коснутся Предпринимательского кодекса, законов «О ветеринарии», «О государственном имуществе», «О государственных закупках», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об ответственном обращении с животными», «О разрешениях и уведомлениях».

В 2022 году проект названного закона, включающий более 180 поправок, был передан в Правительство республики. После изучения всех предложений оно вынесло заключение об одобрении законодательных новелл, и законопроект в конце 2023-го передали в Мажилис для рассмотрения и утверждения депутатами.

– Учитывая неотложность задач по реформированию ветеринарии, процедура подготовки законодательных изменений видится чересчур затянутой…

– Дело в том, что процесс этот весьма непростой: все поправки, а их, как я уже говорил, более 180, должны были пройти согласования с заинтересованными госорганами. Требовалось изу­чение вопросов, касающихся нагрузки на бюджет, возможности реализации предлагаемых поправок, ожидаемых последствий, степени регуляторного воздействия на бизнес...

Если мы передаем часть функ­ций на региональный уровень, то для их исполнения потребуется дополнительный штат специалистов. Чтобы обеспечить их содержание, необходимы дополнительные финансовые затраты. В общем, надо внимательно изучить воп­рос: будут ли нововведения по-настоящему эффективными и оправдают ли себя? Да, речь идет о бюрократической процедуре и вместе с тем – об обязательной законодательной норме, которую никак не избежать и необходимо соблюсти.

– Вернемся к вопросу о реальных изменениях в рассмат­риваемой сфере. Ведь в сфере ветеринарии есть секторы, в которых можно внедрять новое, не дожидаясь выхода законодательных поправок…

– Согласен. Таким сектором является цифровизация ветеринарии. Она затронула работу системы ИСЖ – идентификации сельскохозяйственных животных. Чтобы освободить ветеринаров от занимающей уйму времени бумажной работы, мы обеспечили их планшетами. Теперь, прибыв на ферму либо частное подворье, первым делом они достают планшет и считывают с его помощью информацию о животном с его ушной бирки. Далее в гаджет вносится информация о проделанных процедурах – заборе крови, вакцинации либо терапевтическом лечении.

Кроме того, разработана и апробируется информационная система VetLab. Суть ее работы в следующем: внесенная ветеринаром в планшет информация о заборе крови автоматически поступает в ветлабораторию, куда доставляются все пробы крови от животных. Таким образом специалисты лаборатории заранее осведомляются о прибытии проб.

После проведенных в лабораториях исследований акт о полученных результатах в цифровом режиме пересылается лабораторией на планшет ветеринару. Благодаря чему последний избавлен от необходимости отправляться, как это было раньше, за бумажным актом за десятки километров.

Еще разработана новая система «Процессинговый центр». Она позволяет произвести в автоматизированном цифровом режиме аудит использованных и неиспользованных бирок, вносить в систему ИСЖ данные о приплоде животных. В настоящее время она проходит апробацию в пилотном режиме в Акмолинской, Костанайской и Кызылординской областях.

В 2023 году запущен новый модуль ветеринарно-санитарной экспертизы – ВСЭ с автоматизацией процесса выдачи акта экспертизы на объектах убоя скота (мясоперерабатывающих заводах, убойных пунктах), а также на объектах мясной торговли с применением QR-кода для отображения жизненного цикла животных.

Данный проект позволит не допускать забоя животных без предварительного ветеринарного осмотра, а также экспертизы туш. Этот проект тестируется в пилотном режиме в Алматы, Алматинской области и области Жетысу.

Для владельцев скота разработано приложение Tort Tulik, позволяющее в цифровом режиме осуществлять семь операций: регистрацию приплода, приобретение импортного скота, куплю-продажу, убой для личного потребления, пользование государственными услугами, ведение реестра животных, замену ИНЖ (идентификационного номера – ушной бирки). Данное приложение доступно на платформе Play Market, его можно бесплатно скачать на мобильный телефон.

Идеология реформы цифровизации ветеринарии предполагает полную прослеживаемость действий ветврача при заборе крови, проведении вакцинации, ликвидации очагов опасных заболеваний. По мере внедрения цифровых технологий операторами ИСЖ проводятся обучающие семинары, видеоконференции, в том числе с выездом в регионы.

– Несмотря на принимаемые меры, проблемы в сфере ветеринарии сохраняются. Одна из них – бруцеллез, который ежегодно «выкашивает» тысячи голов сельскохозяйственных животных, тем самым нанося огромный ущерб и подрывая основы личных подсобных и фермерских хозяйств. Существуют ли целевые программы, направленные на искоренение этой заразы в регионах страны?

– Теме бруцеллеза, методам борьбы с ним еще в советский период и в годы независимого Казахстана было посвящено множество кандидатских и докторских диссертаций. В стране действует отдельный НИИ ветеринарии, очень много работающий в этом направлении. Тем не менее болезнь не исчезла, ее очень трудно победить, и страдает от нее не только Казахстан, но и многие другие страны.

За всю историю данного противостояния было апробировано много разных стратегий, подходов, рекомендаций. В настоящее время сохраняется ежегодное двукратное, стопроцентное (по крайней мере, на бумаге) обследование всего поголовья восприимчивых к этой болезни животных, которое достигается за счет обследований весной и осенью. Государство продолжает искать пути решения проблемы. Мы снова подключили к этому вопросу науку.

Что касается опыта передовых хозяйств, то он основывается на строгом соблюдении карантинных и других ветеринарных требований. При входе на территорию животноводческих ферм вы увидите обязательный дезбарьер. Скотопоголовье этих хозяйств ограждено, и к нему не проникнет случайное животное со стороны. Кстати, пастушьи собаки тоже должны обследоваться на эпизоотию, что делается далеко не всегда.

Лучший опыт противостоя­ния эпизоотии, конечно, состоит в одном: необходимо изучать, обобщать и масштабировать, и эта работа должна повсеместно проводиться в регионах.

– Теперь о других проблемных моментах. Итак, на уровне центра принимается достаточно мер по исправлению ситуации. По информации Министерства сельского хозяйства, только на диагностику и вакцинирование скота против бруцеллеза, покрытие связанных с этим затрат из республиканского бюджета ежегодно выделяется порядка 10 миллиардов тенге, но увы…

– Здесь приходится вести речь о методологических ошибках на местах, о просчетах, вольно или невольно допускаемых низовыми ветеринарными работниками. Зачастую, приезжая в село для забора крови у домашней скотины с тем, чтобы отправить эти пробы на исследование в лабораторию, они имеют возможность охватить лишь часть общего поголовья. И сворачивают работу, достигнув некой определенной цифры.

В результате диагностируется только часть животных, хотя требуется, как уже было сказано выше, их стопроцентный охват. Даже если исследованные в ветлаборатории пробы крови из некоторых хозяйств будут сплошь отрицательными, останется неизвестным состояние необследованных животных, среди которых могут быть и больные. Ведь они выпасаются вместе со здоровым скотом, в результате чего происходит заражение.

Нельзя исключать, что есть недобросовестные ветеринарные специалисты, которые, будучи на подворье, где, скажем, содержится 15 голов животных, забирают кровь у одного из них и заполняют ею все 15 пробирок... Другое вопиющее нарушение – использование одной иглы и шприца при заборе крови животных. Все это может произойти там, где нет контроля над работой ветеринаров.

После забора крови или вакцинации ветврач обязан предоставить государственному ветеринарному инспектору ведомость, в которой указываются фамилии владельцев скота, их ИИН, росписи в том, что та или иная работа в действительности проделана. Однако случаются и подлоги. Так, в 2022 году в Карагандинской области был выявлен случай, когда ветврач подделал рос­пись владельца скота и отчитался за якобы проведенную вакцинацию.

То есть на первый план выходит проблема ответственности, добросовестности и честности ветеринарных работников. Виновные на местах несут наказание, чаще всего в виде штрафов.

– Работники сферы ветеринарии все еще сетуют на низкие зарплаты, слабую техническую оснащенность. Когда они могут рассчитывать на решение этих вопросов?

– Оснащение организаций ветеринарии ведется постоянно, хотя обеспечить их полностью всем требуемым еще не удалось. Обновляется автотранспорт, инструментарий, выдаются спецодежда, средства связи. В 2023 году на эти цели в виде трансфертов регионам из рес­публиканского бюджета было выделено около 10 миллиардов тенге.

Как было сказано выше, ветеринарные работники обеспечены цифровой техникой. И работа в этом направлении будет продолжаться. Что касается зарплаты, то она повышена на 35–50% в зависимости от групп опасных патогенных болезней, с которыми приходится работать. Теперь ветврачи получают к отпуску по два должностных оклада.

В настоящее время ветеринар с высшим образованием получает от 151 тыс. до 295 тыс. тенге. Введены доплаты за фактически отработанное время с особо опасными, патогенными заболеваниями как для ветврачей, так и для вспомогательного персонала. Кроме того, ветслужбы в районах имеют возможность оказывать платные услуги и за счет этого формировать самостоятельный бюджет и доплачивать за работу своим специалистам на местах.

Однако здесь пришлось столк­нуться с тем, что ситуа­ция оплаты труда ветеринарных работников в районах складывается весьма пестрой: кому-то не доплачивают за выполненную работу, а кто-то получает незаслуженные бонусы.

Такие же перекосы с обеспечением техникой, оборудованием... В общем, все зависит от отношения, настроя конкретного руководителя к работнику. Поэтому сейчас изучается опыт Павлодарской области, где создали единую структуру с четким вертикальным подчинением.

Это дало эффект: обеспечение ветслужб районов стало более стабильным, упорядоченным и справедливым. Павлодарский опыт будет масштабироваться по стране.

– Что делается для того, чтобы решить кадровую пробле­му в сфере ветеринарии?

– К сожалению, далеко не все выпускники ветеринарных факультетов наших аграрных вузов­ едут работать в село пос­ле получения дипломов. Кстати, среди них много молодежи, выросшей и проживающей в городе. Немало тех, кто идет на ветфаки только для того, чтобы бесплатно получить диплом. Поэтому кадровый дефицит сохраняется.

Но данная проблема характерна в основном для северных и восточных регионов респуб­лики. Вместе с тем решенной ее можно считать в южных областях. К концу года в ветеринарной сфере страны насчитывалось порядка 600 свободных вакансий.

Для решения проблемы кадров­ до 35% увеличена сельская квота на ветеринарных факультетах, с 825 до 925 – чис­ло государственных грантов, действуют программы поддержки молодых специалистов. В рамках программы «Серпін» в 2022 году на ветеринарные специальности выделено 72 гранта. Они предназначались молодежи Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу с обу­чением в аграрных вузах северных регионов, испытываю­щих дефицит специалистов.

После получения дипломов молодые ветеринары будут вынуждены отправиться работать в сельскую местность.

Не так быстро, как этого нам бы хотелось, но кадровая пробле­ма постепенно решается.