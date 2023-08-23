Труп мужчины обнаружили на берегу озера в Абайской области

В Абайской области по горячим следам раскрыли смертельный наезд на мужчину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

5 августа около 19:30 на берегу озера Зайсан на участке «Береговой» Тассайского сельского округа обнаружили труп неизвестного мужчины.

Полицейские по горячим следам установили 30-летнего водителя, который пьяным на авто Subaru Legacy наехал на 32-летнего пешехода. Последний скончался на месте ДТП.

Выясняются все обстоятельства происшествия в рамках досудебного расследования по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение смерти».