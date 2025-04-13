Труженицу тыла поздравили со 100-летним юбилеем в Акмолинской области

День Победы
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

На днях поздравления принимала старейшая жительница села Максимовка Сандыктауского района Анастасия Попрыгина, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба райакимата

Анастасия Ивановна достойно прожила свой век, став свидетелем и участницей многих исторических событий.

Такой факт, конечно же, не мог остаться без внимания администрации района и руководства местного сельхозпредприятия. Слова признательности юбилярше приехали выразить аким района Серик Кудабаев и директор ТОО «Свободное» Александр Закусилов. Они поблагодарили Анастасию Ивановну за самоотверженный труд в самое трудное время, безграничный патриотизм, являющийся примером для молодого поколения. Вручили ей цветы и памятные подарки.

Анастасия Попрыгина — местная, родилась в селе Богородка тогда еще Молотовского района. В годы Великой Отечественной войны, 20-летняя Настя, окончив курсы трактористов, работала, как и другие односельчане от темна до темна, особенно во время уборки урожая. Трудно доставался хлеб военного времени. Несмотря на выпавшие на ее долю трудности, осталась она сильным человеком, умеющим радоваться жизни.

#Акмолинская область #День Победы #труженица тыла

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